Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dom płynął środkiem rzeki

|
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Amerykański stan Waszyngton nawiedziły poważne powodzie. W rzece Nooksack zebrało się tak dużo wody, że była ona w stanie porywać budynki. Właściciele jednego z nich nagrali film pokazujący potęgę żywiołu.

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone i południowo-wschodnia Kanada zmagają się z powodziami wywołanymi silnymi opadami deszczu. Stało za nimi zjawisko zwane rzeką atmosferyczną. To stosunkowo wąski, ale długi korytarz, którym przemieszczają się ogromne ilości pary wodnej. Wędrują one z tropików do średnich szerokości geograficznych, gdzie opadają w postaci deszczu lub śniegu.

Rzeka porwała dom

Opady związane z rzeką atmosferyczną nawiedziły w tym tygodniu przede wszystkim zachodnią część stanu Waszyngton. Doprowadziły do tego, że rzeka Nooksack osiągnęła rekordowy poziom - w czwartek nad ranem w okolicach Nugents Corner przekroczył on 45 metrów. Nurt stał się na tyle silny, że był w stanie porywać budynki. Małżeństwo z miasta Deming w hrabstwie Whatcom uchwyciło na nagraniu moment, w którym środkiem rzeki Nooksack płynął ich dom.

Klatka kluczowa-95496
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Sarah Hansen, właścicielka domu, powiedziała stacji KOMO-TV, że wraz z mężem zamieszkała w hotelu. Przyjaciele rodziny przekazali, że dom przetrwał wiele powodzi, ale tym razem nie wytrzymał. Dodali, że państwo Hansen próbowali uratować swoje kozy i resztę dobytku, ale im się to nie udało.

Choć w piątek w Waszyngtonie przestało padać, meteorolodzy prognozują, że w następnym tygodniu stan nawiedzą kolejne ulewy związane z rzeką atmosferyczną.

Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: KOMO News, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAWaszyngtonPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
Prognoza
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Tu spadnie marznący deszcz. IMGW ostrzega
Prognoza
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Prognoza
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Świat
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Świat
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Świat
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
Nauka
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Świat
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Prognoza
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
Świat
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Świat
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Prognoza
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
Prognoza
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
Ciekawostki
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
Nauka
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
Ciekawostki
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
Prognoza
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
Świat
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
Prognoza
Woda w zlewisku Badwater w Dolinie Śmierci
Prehistoryczne jezioro pojawiło się na pustyni
Świat
27 min
pc
"Chcemy stworzyć Słońce na Ziemi"
Kijek w kosmosie
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom