Dom płynął środkiem rzeki

Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone i południowo-wschodnia Kanada zmagają się z powodziami wywołanymi silnymi opadami deszczu. Stało za nimi zjawisko zwane rzeką atmosferyczną. To stosunkowo wąski, ale długi korytarz, którym przemieszczają się ogromne ilości pary wodnej. Wędrują one z tropików do średnich szerokości geograficznych, gdzie opadają w postaci deszczu lub śniegu.

Rzeka porwała dom

Opady związane z rzeką atmosferyczną nawiedziły w tym tygodniu przede wszystkim zachodnią część stanu Waszyngton. Doprowadziły do tego, że rzeka Nooksack osiągnęła rekordowy poziom - w czwartek nad ranem w okolicach Nugents Corner przekroczył on 45 metrów. Nurt stał się na tyle silny, że był w stanie porywać budynki. Małżeństwo z miasta Deming w hrabstwie Whatcom uchwyciło na nagraniu moment, w którym środkiem rzeki Nooksack płynął ich dom.

Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Sarah Hansen, właścicielka domu, powiedziała stacji KOMO-TV, że wraz z mężem zamieszkała w hotelu. Przyjaciele rodziny przekazali, że dom przetrwał wiele powodzi, ale tym razem nie wytrzymał. Dodali, że państwo Hansen próbowali uratować swoje kozy i resztę dobytku, ale im się to nie udało.

Choć w piątek w Waszyngtonie przestało padać, meteorolodzy prognozują, że w następnym tygodniu stan nawiedzą kolejne ulewy związane z rzeką atmosferyczną.