Świat Płoną lasy w Hiszpanii. Strażakom pomagają żołnierze Franciszek Wajdzik |

Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Od sześciu dni w gminie La Mierla w regionie Kastylia-La Mancha w środkowej Hiszpanii trwa walka z ogromnym pożarem lasów. Żywioł strawił już ponad 32 tysiące hektarów terenu i jest jednym z największych pożarów, jakie odnotowano w kraju. We wtorek strażakom udało się spowolnić rozprzestrzenianie się ognia, jednak nadal w niebezpieczeństwie jest wiele regionów. Według lokalnych mediów żywioł może stać się najpotężniejszym pożarem, jaki kiedykolwiek odnotowano w Hiszpanii od czasu prowadzenia jednorodnych statystyk.

Strażakom pomagają żołnierze

Z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców lokalne władze ewakuowały co najmniej 1300 osób z 34 miejscowości. Lokalne media zaznaczają, że sytuacja pożarowa w prowincji Guadalajara nadal jest bardzo trudna. Równolegle z pożarem w La Mierla strażacy walczą między innymi z ogniem w gminie Selas. W akcji gaśniczej uczestniczą także żołnierze. Według służb ratunkowych, wobec wybuchu kolejnych pożarów w Kastylii-La Manchy ryzyko potencjalnego rozprzestrzenienia się ognia w lasach jest ekstremalnie wysokie w dużej części tej wspólnoty autonomicznej. Na obszarach położonych w Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Toledo oceniono je jako wysokie.

Pożary w innych regionach Hiszpanii

Jak przekazała ministra ds. transformacji ekologicznej Sara Aagesen, w całej Hiszpanii ogień zniszczył w tym roku już ponad 90 tys. ha. Od początku roku doszło do 21 pożarów lasów, co oznacza, że jest ich już cztery razy więcej niż 2025 roku. Służby w dalszym ciągu walczą z ogniem między innymi w prowincji Huelva w Andaluzji na południowym zachodzie, gdzie ewakuowano mieszkańców trzech wiosek.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła, że do czwartku w części Hiszpanii temperatura maksymalna w ciągu dnia może przekraczać 40 stopni Celsjusza. W konsekwencji zagrożenie pojawienia się kolejnych pożarów będzie niezwykle wysokie.

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