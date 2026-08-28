Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"

|
Nawałnice we Francji
Skutki nawałnic pod Paryżem
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Część Francji minionej nocy zmagała się ze skutkami gwałtownych burz. Silny wiatr łamał drzewa, a opady ogromnego gradu utrudniały jazdę kierowcom. W mocy były pomarańczowe alarmy, wydane przez meteorologów.

W nocy z czwartku na piątek niektóre regiony Francji nawiedzily silne burze. Telewizja BFM TV opisała skutki nawałnic, jakie pojawiły się w okolicach Paryża oraz w okolicach miasta Lyon. Zjawiskom towarzyszyły ulewy, porywisty wiatr oraz opady gradu.

Skutki nawałnicy pod Paryżem. "Cała okolica zniszczona"

Na ulicach rano w piątek leżały powalone drzewa, zerwane gałęzie, a także urwane fragmenty budynków. W wyniku silnego wiatru drzewa spadały na samochody, co doprowadziło do ich znaczego uszkodzenia. - Cała okolica została zniszczona - opisywał Olivier, mieszkaniec podparyskiej miejscowości Ivry-sur-Seine. - Wszędzie leżały gałęzie, a na ulicy były nawet fragmenty dachu hali sportowej - dodał.

Nawałnice we Francji
Nawałnice we Francji
Źródło zdjęcia: ENEX

W pobliskim departamencie Sekwana i Marna porywy wiatru osiągnęły prędkość do blisko 130 kilometrów w miejscowości Nangis i nawet do 142 km/h w miejscowości Chevru. Odnotowano spore zniszczenia. Padał też intensywny deszcz. Z danych meteorologicznych wynika, że w miejscowości Melun w ciągu 30 minut spadło prawie 26 litrów wody na metr kwadratowy.

Ogromny grad i zapach spalenizny

W departamencie Rodan w miejscowości Caluire-et-Cuire, niedaleko Lyonu, przez całą noc aż do wczesnego rana padał ulewny deszcz. Odnotowano też dużą liczbę wyładowań atmosferycznych. Do poważnego zdarzenia doszło przy jednym z przystanków autobusowych, na który spadł cedr.

- Moja żona powiedziała mi, że czuła zapach, jakby spalenizny (...). Możliwe, że piorun uderzył w drzewo - relacjonował Bernard, mieszkaniec Caluire-et-Cuire, którego blok znajduje się nieopodal przystanku.

Klatka kluczowa-660615
Burze z wichurami w okolicach Lyonu
Źródło: ENEX

W departamentach Doubs i Cote-d’Or padał ogromny grad. Lodowe kule miały nawet do ośmiu centymetrów średnicy. W kilku miastach, w tym w Besancon, Montbeliard i Beaune, drogi były nieprzejezdne przez kilka minut. - Kiedy zaczęło padać, chciałem uniknąć rozbicia szyb. Dlatego wolałem się zatrzymać na dwie minuty. To było bardzo gwałtowne zjawisko - relacjonował jeden z kierujących pojazdem.

W siedmiu departamentach do godziny 10 obowiązywały pomarańczowe alarmy przed burzami, wydane przez meteorologów z Meteo France.

Źródło: BFM TV
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaburzepogodaParyż
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Opady w sobotę
Nadchodzi ulewny deszcz. Tu spadnie go najwięcej
Prognoza
Bliscy szukają zaginionych w Nepalu
Zwłoki wyławiane z rzek, brak miejsca w kostnicach
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Alert RCB dla trzech województw. "Możliwe podtopienia"
Polska
Opady, ulewa
Idą deszczonośne chmury. Przyniosą duże opady
Prognoza
Jedno z nowych jezior na terenie osuwiska, na zdjęciu satelitarnym
Przelewające się jezioro. Ratownicy wznowili pracę
Świat
burza
Alarmy drugiego stopnia przed burzami
Prognoza
Wojsko podczas akcji ratunkowej w Trishuli w Nepalu
Nepal nie chce zagranicznych ratowników. Taki jest powód
Świat
Częściowe zaćmienie Księżyca, Białystok
Na świecie krwawy, w Polsce - nadgryziony. Za nami zaćmienie Księżyca
Polska
Porównanie zniszczeń w Nepalu
Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
W Tybecie zadrżała ziemia
Świat
Gorący czwartek w Atenach
Ma być nawet 45 stopni. Sierpień pożegna ich z przytupem
Świat
Upał, wysokie temperatury
Idzie upał. Napłynie gorąco znad południowo-zachodniej Europy
Prognoza
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
Polska
Skutki katastrofalnej powodzi w Himalajach
Powódź w Nepalu i Tybecie - jak mogło dojść do katastrofy
Świat
Powodzie w Nepalu
Zdjęcia, które pokazują skalę tragedii
Świat
Powódź błyskawiczna w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Nagranie z góry pokazuje siłę żywiołu
Świat
Powódź w Nepalu
Powódź w Nepalu. USA deklarują pomoc
Świat
Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Pilot wycieczek o rzece na której doszło do tragedii. "Może połamać nogi"
Świat
Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Animacja przedstawia drogę żywiołu
Świat
Ulewny deszcz i silne burze przetoczyły się przez Rumunię
Grad "można było odgarniać łopatą"
Świat
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Duży skok temperatury i nie tylko. W ostatnie dni wakacji będzie się działo
Prognoza
Granica tybetańsko-nepalska po powodzi
Szokujące zdjęcia satelitarne z Nepalu. Tak było, a tak jest
Świat
Nepal
Wstrząsające nagranie z granicy Chin i Nepalu
Świat
Mieszkanka Rockport w stanie Teksas została użądlona ponad 300 razy przez afrykańskie pszczoły
Pszczoły użądliły ją setki razy. Nagranie z monitoringu
Świat
Upał we Włoszech
Włochy szykują się na upał. W prognozach do 45 stopni
Świat
Dwóch przechodniów próbuje chłodzić się wachlarzem i chłodnym ręcznikiem podczas upałów, Japonia
Walczą z gorącem za pomocą depilacji. "Łatwiej jest im przetrwać lato"
Ciekawostki
Burza, deszcz
Upał i burze. Gdzie mogą pojawić się alarmy IMGW
Polska
Skutki uderzenia cyklonu tropikalnego Gaenari
Rzadki "kwartet cyklonów" na Pacyfiku. Poważne zniszczenia
Świat
Pożar w parku krajobrazowym Collserola
Ogień pod Barceloną. 14 tysięcy osób ma zostać w domach
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Te ostrzeżenia pogodowe dotyczą szczególnie kierowców
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom