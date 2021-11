Kanada: trąba wodna w pobliżu lotniska w Vancouver

Trąba wodna pojawiła się w godzinach wieczornych w sobotę w cieśnienie Strait of Georgia na morzu Salish w Kanadzie. Lej wirował na zachód od międzynarodowego lotniska w Vancouver i przemieszczał się na północ w kierunku gminy Bowen Island. Na obszarze tym przez krótki czas obowiązywało ostrzeżenie przed wystąpieniem tornada.

Czym jest trąba wodna

Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej, która tworzy się nad akwenem. Powstaje, gdy nad stosunkowo ciepły zbiornik wodny napływa znacznie chłodniejsze powietrze. Wytworzona niestabilność pozwala cząstkom powietrza szybko się unosić, przez co powstają chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą, wir w kształcie leja.

To zjawisko krótkotrwałe, charakteryzujące się słabszą siłą od trąby powietrznej tworzącej się nad lądem, jednak i ono potrafi okazać się bardzo groźne. We wrześniu w niemieckiej Kilonii siedem osób zostało poważnie rannych wskutek trąby wodnej wirującej na Morzu Bałtyckim. Część osób wpadła do morza, a pozostałe zostały uderzone przez latające w powietrzu przedmioty.