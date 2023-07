Zmarł chory na astmę 9-latek. Rodzice twierdzą, że to przez dym z pożarów trawiących lasy

Kanada. Zmarł 9-latek chorujący na astmę

Amber Vigh przyznała w rozmowie z CBC, że w ciągu dnia przed śmiercią Carter był bardzo szczęśliwy - bawił się w parku wodnym z przyjaciółmi, a później świętował urodziny innego kolegi. Według niej powietrze tego dnia było czyste. - Miał świetny dzień, nic nie wskazywało na to, by miał jakiekolwiek problemy - podkreśliła. Wieczorem chłopiec zaczął jednak kasłać i, tak jak zawsze w podobnej sytuacji, rodzice podali mu inhalator oraz starali się go uspokoić. Kaszel się jednak nasilił, więc zawieźli go do szpitala, gdzie niedługo później dziecko straciło przytomność. Lekarze reanimowali chłopca przez 25 minut, po czym stwierdzili jego zgon. - Próbowali wszystkiego. Stałam tam, powiedziałam mu, że go kocham i żeby po prostu oddychał - opisała Vigh swoje ostatnie chwile przy dziecku.