Holandia. Byk uciekł z gospodarstwa, szukali go dronami. "Nagle wrócił"

Byk, który uciekł w poniedziałek z hodowli w Westendorp na wschodzie Holandii, wrócił do właściciela - przekazała we wtorek policja. W jego tropieniu pomagały drony, ale bez skutku. Holenderskie media poinformowały, że zwierzę samo z powrotem pojawiło się w gospodarstwie.

Byk wrócił sam

Gazeta "De Gelderlander" przekazała, że byk we wtorek rano "nagle wrócił do gospodarstwa". Policja poinformowała o tym w mediach społecznościowych. - Był w dobrym stanie. Z tego, co nam wiadomo, nikt nie został poszkodowany - powiedział rzecznik prasowy policji.