Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać

|
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Źródło: ENEX
Francja mierzy się ze skutkami burzy Ingrid. Żywioł wyrządził największe szkody w Bretanii, gdzie w wielu miejscowościach doszło do powodzi i podtopień. Do Alp przyniósł znaczne opady śniegu.

W piątek do Francji dotarła burza Ingrid. Najmocniej zaznaczyła się na zachodnim wybrzeżu, gdzie przyniosła intensywne opady deszczu i porywy wiatru przekraczające 140 kilometrów na godzinę.

Podtopienia w miasteczkach w Bretanii

Żywioł wywołał największe szkody w Bretanii na północnym zachodzie Francji. W miejscowości Quimperle w departamencie Finistere z brzegów wystąpiła rzeka Laeta. Woda zalała centrum miasta, a strażacy ewakuowali mieszkańców na wyżej położone tereny.

W departamencie Ille-et-Vilaine wylała rzeka Oust. Przepływa ona między innymi przez miejscowość Malestroit, która mierzyła się z powodziami w 2001 i 2014 roku. Władze zadeklarowały pomoc wszystkim dotkniętym mieszkańcom.

W departamentach Finistere i Ille-et-Vilaine obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed powodziami, podobnie jest w departamencie Morbihan. W wyniku burzy ranny został motocyklista z Finistere oraz kilku pasażerów pociągu z Brestu do Quimper, który uderzył w drzewo powalone na tory przez wiatr.

Więcej deszczu i śnieg w Alpach

Meteo France, agencja meteorologiczna kraju ostrzega przed dalszymi w Bretanii i opadami w sobotni wieczór i niedzielę. Miejscami w Bretanii i położonej na południowym zachodzie Żyrondzie może spaść kolejnych 30 litrów na metr kwadratowy. Meteorolodzy ostrzegają także przed możliwymi trąbami powietrznymi.

W Alpach Ingrid przyniosła z kolei opady śniegu rzędu 15-20 centymetrów. W regionie Pays de Savoie obowiązuje trzeci (z pięciu) stopień zagrożenia lawinowego. W nocy z piątku na sobotę śnieżyce uwięziły około 15 osób na drodze w Genolhac w Oksytanii. Spędziły one noc w miejskim ratuszu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ici, Le Figaro

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaburzaPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Polska
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Polska
W Teksasie na ulice wyjeżdżają pługi śnieżne
Zimowa burza szaleje nad Stanami. "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu"
Świat
Ślisko, lód, zima, ślizgawica, gołoledź
Ostrzeżenia meteorologiczne dla 14 województw
Prognoza
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Osuwisko w Indonezji
Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
Świat
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Świat
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
Prognoza
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
Świat
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
Polska
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
Polska
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
34 min
pc
Najdroższa rakieta NASA i presja czasu. Wyścig o Księżyc znów przyspiesza
KIJEK W KOSMOSIE
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
Świat
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Mokry śnieg
Antycyklon słabnie. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Budynek został pokryty soplami
"Skraplająca się woda ciągle zamarza i jest jej coraz więcej"
TVN24
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające
Świat
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom