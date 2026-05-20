Trzęsienie ziemi w Danii. Wstrząsy odczuwalne w Szwecji
W środę niedaleko Kopenhagi doszło do trzęsienia ziemi. Jak poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), miało magnitudę 3,9. Wstrząsy zarejestrowano o godzinie 16.14 polskiego czasu. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 17 kilometrów.
Według danych EMSC, epicentrum odnotowano kilometr od duńskiego miasta Bjaeverskov, które oddalone jest około 28 kilometry od Kopenhagi. Wstrząsy odnotowano w stolicy Danii, jak również na południowych krańcach Szwecji. Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) trzęsienie miało magnitudę 3,5.
- To stosunkowo duże trzęsienie ziemi, zarówno według standardów duńskich, jak i szwedzkich - przekazał w rozmowie z portalem Sydsvenskan Bjoern Lund, sejsmolog z Uniwersytetu w Uppsali.