Atak zimy w USA. Legwany spadają z drzew

W poniedziałek nad północno-wschodnie Stany Zjednoczone napłynęło zimne powietrze arktycznego pochodzenia. Gdy masy przechodziły nad Wielkimi Jeziorami, doszło do tzw. efektu jeziora. Gwałtowne zetknięcie z ciepłą wodą spowodowało powstanie śnieżnych frontów atmosferycznych, które objęły swoim zasięgiem wybrzeża jeziora Michigan.

Mróz sięgnął Florydy. Legwany spadają z drzew

Jak podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), chłodna aura dotknęła nie tylko północny wschód kraju. Zimno zrobiło się też na Florydzie, kojarzonej zwykle ze słońcem i ciepłem. Termometry pokazały we wtorek w Jacksonville -2,2 stopnia Celsjusza. W Miami na termometrach było 9,4 st. C.

Zimno spowodowało, że legwany "zamarzają", czyli tracą kontrolę nad swoimi mięśniami i spadają z drzew. Gady te preferują temperaturę powyżej 20 st. C. Gdy wartości na termometrach zbliżają się do zera, przechodzą w stan uśpienia, chroniąc się w ten sposób przed chłodem. Tracą one przez to kontrolę nad mięśniami, przez co zdarza się im utrata przyczepności i spadnięcie z drzewa. "Zamrożone" legwany nie są martwe, lecz sparaliżowane. Ożywią się jeśli temperatura wzrośnie wystarczająco szybko.

Zimowa aura w USA

Wyjątkowo zimno ma być również w Alabamie, Missisipi czy Luizjanie. Meteorolodzy wyjaśnili, że niektóre miasta na południowym wschodzie mogą we wtorek rano doświadczyć najniższych temperatur od dziesięcioleci na początku listopada.

11/11/25 (Tue.) | Very cold morning with min temps in the 30s to low 40s. Coldest wind chills in the 20s to 30s. Highs only in the 50s - low 60s. Frost Advisory tonight with 'Areas of Frost' for Lake/interior Volusia, 'Patchy Frost' for Seminole, Orange, coastal Volusia counties. pic.twitter.com/rMBx2NULNV — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) November 11, 2025

"Jest naprawdę zimno"

Według danych NWS najwięcej śniegu napadało w stanie Wisconsin - tam w kilkanaście godzin zebrała się pokrywa śnieżna o grubości 33 centymetrów.

- Obudziłem się myśląc, że po prostu będzie zimno, ale to jest coś zupełnie innego. Trzeba się porządnie ubrać, bo na zewnątrz jest naprawdę zimno - opowiadał w rozmowie z lokalnymi mediami mieszkaniec miasta Kenosha, gdzie silnie prószyło.

Opady śniegu i niska temperatura wpłynęły na warunki drogowe w kilku stanach. W okolicach miasta Shelby w Michigan doszło do wypadku - samochód osobowy wpadł w poślizg na ośnieżonej drodze i zderzył się z autem towarowym. Kierowca pojazdu osobowego odniósł niewielkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. W Illinois kamery ruchu drogowego zarejestrowały natomiast gigantyczny korek na ośnieżonej drodze międzystanowej I-94.

Intense band of lake effect snow is moving through eastern Porter County at this hour! Snow rates up to 2 inches per hour are resulting in very low visibilities and snow covered roads. Use caution if driving along the I-94/80 corridor. #inwx

📷from INDOT at I-94 and SR 249 pic.twitter.com/zqViIHVevD — NWS Chicago (@NWSChicago) November 10, 2025



