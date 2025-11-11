Atak zimy w USA. Legwany spadają z drzew

W poniedziałek nad północno-wschodnie Stany Zjednoczone napłynęło zimne powietrze arktycznego pochodzenia. Gdy masy przechodziły nad Wielkimi Jeziorami, doszło do tzw. efektu jeziora. Gwałtowne zetknięcie z ciepłą wodą spowodowało powstanie śnieżnych frontów atmosferycznych, które objęły swoim zasięgiem wybrzeża jeziora Michigan.
Mróz sięgnął Florydy. Legwany spadają z drzew
Jak podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), chłodna aura dotknęła nie tylko północny wschód kraju. Zimno zrobiło się też na Florydzie, kojarzonej zwykle ze słońcem i ciepłem. Termometry pokazały we wtorek w Jacksonville -2,2 stopnia Celsjusza. W Miami na termometrach było 9,4 st. C.
Zimno spowodowało, że legwany "zamarzają", czyli tracą kontrolę nad swoimi mięśniami i spadają z drzew. Gady te preferują temperaturę powyżej 20 st. C. Gdy wartości na termometrach zbliżają się do zera, przechodzą w stan uśpienia, chroniąc się w ten sposób przed chłodem. Tracą one przez to kontrolę nad mięśniami, przez co zdarza się im utrata przyczepności i spadnięcie z drzewa. "Zamrożone" legwany nie są martwe, lecz sparaliżowane. Ożywią się jeśli temperatura wzrośnie wystarczająco szybko.
Zimowa aura w USA
Wyjątkowo zimno ma być również w Alabamie, Missisipi czy Luizjanie. Meteorolodzy wyjaśnili, że niektóre miasta na południowym wschodzie mogą we wtorek rano doświadczyć najniższych temperatur od dziesięcioleci na początku listopada.
"Jest naprawdę zimno"
Według danych NWS najwięcej śniegu napadało w stanie Wisconsin - tam w kilkanaście godzin zebrała się pokrywa śnieżna o grubości 33 centymetrów.
- Obudziłem się myśląc, że po prostu będzie zimno, ale to jest coś zupełnie innego. Trzeba się porządnie ubrać, bo na zewnątrz jest naprawdę zimno - opowiadał w rozmowie z lokalnymi mediami mieszkaniec miasta Kenosha, gdzie silnie prószyło.
Opady śniegu i niska temperatura wpłynęły na warunki drogowe w kilku stanach. W okolicach miasta Shelby w Michigan doszło do wypadku - samochód osobowy wpadł w poślizg na ośnieżonej drodze i zderzył się z autem towarowym. Kierowca pojazdu osobowego odniósł niewielkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. W Illinois kamery ruchu drogowego zarejestrowały natomiast gigantyczny korek na ośnieżonej drodze międzystanowej I-94.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka, anw
Źródło: CNN, Oceana County Press
Źródło zdjęcia głównego: Lois Thome WINK News