Prognoza Upał i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW na piątek Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov / Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla południowo-zachodniej Polski.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

lubuskim , poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;

dolnośląskim , poza powiatami: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim;

opolskim , poza powiatami kluczborskim i oleskim;

śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim, Mysłowice, Katowice, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom.

W tych miejscach trzeba uważać na upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od godziny 12 do godziny 20.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem wydano w województwie:

dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.

W wymienionych rejonach miejscami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę z kierunku południowego. W porywach może on osiągnąć prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia będą w mocy od piątku od godziny 7 rano do godziny 14.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.