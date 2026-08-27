Upał i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW na piątek
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla południowo-zachodniej Polski.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:
- lubuskim, poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;
- dolnośląskim, poza powiatami: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim;
- opolskim, poza powiatami kluczborskim i oleskim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim, Mysłowice, Katowice, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom.
W tych miejscach trzeba uważać na upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od godziny 12 do godziny 20.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem wydano w województwie:
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.
W wymienionych rejonach miejscami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę z kierunku południowego. W porywach może on osiągnąć prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia będą w mocy od piątku od godziny 7 rano do godziny 14.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW
Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.