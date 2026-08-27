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Upał i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW na piątek

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Upał
Prognoza pogody w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov / Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przez upałem i silnym wiatrem dla części Polski. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla południowo-zachodniej Polski.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • lubuskim, poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;
  • dolnośląskim, poza powiatami: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim;
  • opolskim, poza powiatami kluczborskim i oleskim;
  • śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim, Mysłowice, Katowice, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom.

W tych miejscach trzeba uważać na upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od godziny 12 do godziny 20.

meteo-ostrzezenia-NOWE-v2.jpg
meteo-ostrzezenia-NOWE-v2.jpg

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem wydano w województwie:

  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.

W wymienionych rejonach miejscami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę z kierunku południowego. W porywach może on osiągnąć prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia będą w mocy od piątku od godziny 7 rano do godziny 14.

Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaIMGWprognoza pogodyostrzeżenia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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