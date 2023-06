Pogoda na jutro - wtorek 27.06. Będzie ulewnie padać i bardzo silnie wiać

Burze wystąpią w nocy z poniedziałku na wtorek w niemal całej Polsce, grzmieć i padać będzie również w ciągu dnia. Wiatr w porywach może osiągać nawet 100 kilometrów na godzinę, spadnie dużo deszczu. Ochłodzi się.

W nocy w większości kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu oraz burzami z gradem i miejscowymi ulewami, w czasie których spadnie do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz wystąpią porywy wiatru do 80-100 kilometrów na godzinę, miejscami możliwe są uderzenia wiatru szkwałowego. Pogodna aura będzie panować na krańcach wschodnich.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C na Mazowszu i w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek 27.06

Dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodniej części kraju pojawią się opady deszczu oraz burze z gradem i lokalnymi ulewami do 30-40 l/mkw., a także porywami wiatru do 80-100 km/h. Na pozostałym obszarze Polski będzie przelotnie padać do 5-15 l/mkw., a w rejonie Pomorza może również zagrzmieć. Padać nie powinno na Dolnym Śląsku.

Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C na Warmii, Mazurach i Podlasiu do 22 st. C w środkowych regionach i w rejonie Dolnego Śląska. Powieje zachodni i północny, umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz do 15-30 l/mkw., nad ranem możliwa gwałtowna burza. Temp. min. 17 st. C. Wiatr południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, w Warszawie o północy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny. Ciśnienie stabilne, po południu zaczyna rosnąć, w Warszawie w południe 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże, okresami deszcz do 15-30 l/.mkw., nad ranem możliwa gwałtowna burza z ulewą do 40 l/mkw. Temp. min. 16 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temp. maks. 20 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny. Ciśnienie rośnie, w południe 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz do 15-30 l/mkw., możliwa gwałtowna burza. Temp. min. 15 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz do 15-30 l/mkw., możliwa gwałtowna burza. Temp. min. 15 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temp. maks. 22 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz do 15-30 l/mkw, możliwa gwałtowna burza. Temp. min. 17 st. C. Wiatr południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, o północy 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie stabilne, po południu zaczyna rosnąć, w południe 989 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl