Pogoda na noc

Noc będzie pochmurna, na południu i wschodzie kraju - mglista. Na północy i północnym wschodzie okresami pojawią się opady śniegu z deszczem marznącym, którego spadnie do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami wystąpi słaby deszcz lub mżawka, które również mogą marznąć, powodując gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, Warmii i Pomorzu do -1/0 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny na północy.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - piątek, 06.02.

Piątek przyniesie pochmurną i mglista aurę, szczególnie na południu Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu z deszczem marznącym do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami popada słaby deszcz lub mżawka, które również do południa mogą miejscami marznąć. Tylko na zachodzie na ogół nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 4-6 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr.

Pogoda na piątek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 90 procent. Na północnym wschodzie będzie zimno, w pozostałych regionach Polski - chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w stolicy będzie pochmurno i mgliście. Może pojawić się słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurną aurę. Okresami popada śnieg i deszcz marznący powodujący gołoledź. Na termometrach zobaczymy co najmniej -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura okaże się pochmurna, okresami pojawi się deszcz marznący. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Okresami wystąpi deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Może pojawić się również słaby deszcz marznący. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurno i mgliście, choć być może pojawią się przejaśnienia. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Okresami popada śnieg i deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi zachmurzenie i będzie mglisto. Może pojawić się tam słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 970 hPa.

Warunki drogowe w nocy