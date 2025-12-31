Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - 1.01, noc sylwestrowa. Chwyci siarczysty mróz

Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, 1.01. Noc sylwestrowa zapowiada się z opadami śniegu i tęgim mrozem. Termometry mogą pokazać miejscami nawet -15 stopni Celsjusza.

Noc sylwestrowa 31.12/1.01 okaże się pochmurna z rozpogodzeniami na północnym wschodzie Polski. Na Podlasiu. Mazurach i Warmii padać nie będzie. Poza tym okresami wystąpią opady śniegu do 2-5 centymetrów, a na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej nad ranem śniegu z deszczem marznącym.

Pogoda na noc sylwestrową

Na termometrach zobaczymy od -15/-14 stopni Celsjusza na Podlasiu, Śląsku, przez -8/-4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na krańcach zachodnich kraju. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-130700
Pogoda na noc sylwestrową
Źródło: tvnmeteo.pl
Klatka kluczowa-130668
Warunki drogowe w noc sylwestrową

Pogoda na jutro - czwartek, 1.01. Nowy Rok

W Nowy Rok czeka nas pochmurna aura z opadami śniegu do 2-5 cm, ale na północy i północnym wschodzie kraju będą one miejscami obfite do 10-15 cm. Dodatkowo na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są przejściowo opady śniegu z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie i Pomorzu. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 80 km/h.

Klatka kluczowa-130680
Pogoda na czwartek, czyli Nowy Rok
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w Nowy Rok

W wielu regionach wilgotność powietrza w czwartek wyniesie powyżej 90 procent. W całej Polsce warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-130731
Warunki biometeo w Nowy Rok
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie w Warszawie okaże się duże, przed północą okresami wystąpią opady śniegu, po północy zanikające, możliwe są przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie w czwartek 1 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 989 hPa.

Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie

Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie

Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń

Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy zachmurzenie w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie duże z przejaśnieniami. Nad ranem pojawią się niewielkie opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek zapowiada się pochmurno, okresami ze śniegiem i śniegiem z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym, nad ranem wystąpią opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń

Smog

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu możemy spodziewać się pochmurnej aury, okresami ze śniegiem i śniegiem z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiąnie do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 989 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie nocą we Wrocławiu będzie duże, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu możemy spodziewać się pochmurnej aury, a okresami śniegu, przejściowo śniegu z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie duże, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno, okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 980 hPa.

To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

