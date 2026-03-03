Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 3.03. Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach

|
Słońce, pszczoły, wiosna
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 3.03. w większości kraju przyniesie dużo słońca, choć będą regiony, gdzie popada słaby deszcz. W wielu rejonach termometry pokażą kilkanaście stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W przeważającej części kraju wtorek będzie pogodny, a nawet słoneczny. Jedynie na wschodzie zaznaczy się duże zachmurzenie. Co prawda wystąpią tam rozpogodzenia, ale lokalnie pojawią się słabe, symboliczne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby.

Klatka kluczowa-263154
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, gdzie wyniesie 50 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, gdzie osiągnie 90 procent. W niemal całej Polsce warunki biometeo okażą się korzystne - tylko na północnym wschodzie i krańcach wschodnich pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-263201
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1015 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie słoneczny. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka słoneczny wtorek. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-263207
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/ Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Gęsta mgła
Mglista noc i poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Świat
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
Nauka
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
Nauka
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
Świat
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
Świat
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Świat
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Prognoza
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci
Polska
Przymrozki
Dni będą ciepłe, ale noce - chłodne. Tu chwyci mróz
Prognoza
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
Świat
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
Prognoza
Sytuacja pogodowa nad Europą
W sobotę było ponad 20 stopni. A jaki będzie marzec?
Prognoza
Rozmarzająca kra na stawie w Przemyślu
Zalane piwnice i ulice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy
Polska
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna
Polska
Roztopy
Żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Taki będzie pierwszy dzień marca
Prognoza
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Prognoza
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom