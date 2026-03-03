Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W przeważającej części kraju wtorek będzie pogodny, a nawet słoneczny. Jedynie na wschodzie zaznaczy się duże zachmurzenie. Co prawda wystąpią tam rozpogodzenia, ale lokalnie pojawią się słabe, symboliczne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, gdzie wyniesie 50 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, gdzie osiągnie 90 procent. W niemal całej Polsce warunki biometeo okażą się korzystne - tylko na północnym wschodzie i krańcach wschodnich pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1015 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie słoneczny. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka słoneczny wtorek. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1000 hPa.

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl