Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na północy, przez 5-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 95 procent. Warunki biometeo w centralnej i północno-wschodniej Polsce będą niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.
Pogoda na dziś - Warszawa
Będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny i mglisty dzień z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Pochmurno i mglisto będzie także w Poznaniu. W ciągu dnia pojawią się także większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Środa we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Aura w Krakowie również będzie pochmurna i mglista z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock