Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na północy, przez 5-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 95 procent. Warunki biometeo w centralnej i północno-wschodniej Polsce będą niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny i mglisty dzień z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno i mglisto będzie także w Poznaniu. W ciągu dnia pojawią się także większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Aura w Krakowie również będzie pochmurna i mglista z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl