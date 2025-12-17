Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 17.12. Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni

|
Pochmurny, zimowy dzień
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W środę dominować będzie pochmurna i mglista aura. Możliwe są także przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 9 stopni Celsjusza.

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na północy, przez 5-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-102231
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 95 procent. Warunki biometeo w centralnej i północno-wschodniej Polsce będą niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-102304
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny i mglisty dzień z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno i mglisto będzie także w Poznaniu. W ciągu dnia pojawią się także większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Aura w Krakowie również będzie pochmurna i mglista z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

Klatka kluczowa-102260
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła
Niebezpieczne warunki na drogach. Tu trzeba uważać
Prognoza
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Świat
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Prognoza
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
Nauka
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Świat
Służby usypują przerwany wał przeciwpowodziowy
Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy
Świat
Rekordowe opady śniegu na Teneryfie
Tyle śniegu w tym miejscu nie spadło od 2016 roku
Świat
Mniszka śródziemnomorska
Kolejny nietypowy gość u wybrzeży Wenecji
Świat
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
Nauka
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Świat
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Świat
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
Pogoda
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
Pogoda
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
Nauka
Orla Perć
Wyszedł samotnie na szlak. Nie żyje turysta
Polska
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
Prognoza
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
Świat
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
Smog
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
Prognoza
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
Świat
Silne mrozy w Kanadzie
Osłabł wir polarny. Temperatura spadła poniżej -50 stopni
Świat
Chmury, przejaśnienia
Strefa przejaśnień i rozpogodzeń przejdzie przez Polskę
Prognoza
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
Nauka
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom