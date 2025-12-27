Pogoda na dziś - sobota, 27.12. Dziś we znaki da się silny wiatr

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W przeważającej części kraju szykuje się pochmurny dzień - rozpogodzenia spodziewane są jedynie na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Na wschodzie pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, które lokalnie będą mieć charakter marznący. Termometry pokażą maksymalnie od 0-2 st. C w większości Polski do 3-5 st. C na północy. Odczuwalny będzie dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu, w rejonie Pomorza i na północnym wschodzie dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W sobotę czeka nas wysoka wilgotność - najwyższa, przekraczająca 95 procent, zapanuje na północnym wschodzie. W całym kraju będzie nam chłodno, a w związku z pochmurną aurą i szybko spadającym ciśnieniem warunki biometeo w całym kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę niebo nad Warszawą zakryją chmury. Mogą wystąpić słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr z północnego zachodu początkowo będzie umiarkowany, ale w drugiej części dnia - dość silny. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie, porywiście z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna. Na termometrach pokaże się maksymalnie 0-1 st. C. We znaki da się słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnego dnia z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 1-2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie zapanują chmury. Temperatura osiągnie maksymalnie 0-1 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 998 hPa.

