Pogoda na dziś - sobota, 10.01. Miejscami popada śnieg

|
snieg zima las shutterstock_1271369590_1
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W sobotę, 10.01 aura okaże się pochmurna i mroźna - miejscami termometry wskażą minus kilkanaście stopni. W części kraju będzie padał śnieg.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Mieszkańców północy, wschodu, południowego zachodu i południa czekają okresowe, słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -12/-10 st. C na wschodzie, przez -9/-7 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Wybrzeżu. Powieje z kierunków północnych, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na Pomorzu - dość silnie.

Klatka kluczowa-149344
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na północnym zachodzie i częściowo w centrum do 80 procent i więcej na krańcach wschodnich i południowo zachodnich. Na wschodzie, zachodzie i południowym zachodzie warunki biometeo okażą się niekorzystne, a w pozostałej części kraju - neutralne.

Klatka kluczowa-149387
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się na pochmurną z większymi przejaśnieniami. Pojawią się także przelotne opady śniegu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie -10 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu spodziewana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie -7 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie popadać śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -8 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 979 hPa.

Klatka kluczowa-149362
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaPolskaZima
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
