Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie Polski. Na krańcach wschodnich spodziewane są słabe opady śniegu, którego spadnie do 1-2 centymetrów. Większe opady obejmą natomiast zachód i południowy zachód kraju. Spadnie tam do 2-5 cm śniegu, a w Sudetach - do 10 cm. Wzdłuż zachodniej granicy może pojawić śnieg z deszczem marznącym. Termometry pokażą maksymalnie -10 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, -8/-7 st. C w centrum kraju i -5 st. C na Śląsku. Wiał będzie wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie dość silny. W porywach będzie osiągał prędkość 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do ponad 95 procent. W niemal całym kraju będzie zimno, tylko mieszkańcy południowo-zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne, na zachodzie - neutralne.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -6 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu aura będzie pochmurna. Niewykluczone, że spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pochmurny, okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek aura w Krakowie będzie pochmurna. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Warunki drogowe w piątek