Pogoda na czwartek

W większości kraju w czwartek aura zapowiada się pochmurnie. Na Podhalu i Podbeskidziu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, wiejący z kierunku północno-wschodniego.

Warunki biometeo w czwartek

Na terenie całej Polski wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Na północnym zachodzie wyniesie ona 85 procent i mniej, w centrum i na południu około 90-95 procent, a we wschodniej części kraju - nawet powyżej 95 procent. Warunki biometeo w całym kraju okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie mieszkańcom stolicy pochmurną aurę z niewielkimi rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście wystąpi zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w czwartek aura zapowiada się pochmurnie, choć opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4/-3 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek aura w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr północno- wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny. Opady deszczu natomiast nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 979 hPa.

