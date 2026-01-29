Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 29.01. Może być nawet -10 stopni

|
Mróz
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na czwartek, 29.01. Dzień upłynie pod znakiem zimowej aury - nad większością kraju utrzyma się pochmurne niebo, a na południu pojawią się opady śniegu.

W większości kraju w czwartek aura zapowiada się pochmurnie. Na Podhalu i Podbeskidziu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, wiejący z kierunku północno-wschodniego.

Klatka kluczowa-193481
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Na terenie całej Polski wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Na północnym zachodzie wyniesie ona 85 procent i mniej, w centrum i na południu około 90-95 procent, a we wschodniej części kraju - nawet powyżej 95 procent. Warunki biometeo w całym kraju okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-193438
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie mieszkańcom stolicy pochmurną aurę z niewielkimi rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście wystąpi zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w czwartek aura zapowiada się pochmurnie, choć opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4/-3 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek aura w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr północno- wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny. Opady deszczu natomiast nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 979 hPa.

Klatka kluczowa-193431
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
