Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na południu i w centrum kraju spodziewany jest miejscami słaby deszcz marznący i mgły. Na północy popada umiarkowany deszcz marznący lub deszcz ze śniegiem. Natomiast na Suwalszczyźnie sypnie do pięciu centymetrów śniegu. W całym kraju drogi, chodniki i linie napowietrzne mogą być oblodzone. Tylko na południu spodziewany jest stopniowy zanik tego pogodowego zagrożenia. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Odczuwalny będzie wiejący ze wschodu i południowego wschodu słaby i umiarkowany wiatr. Na północy kraju powieje on silniej.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza okaże się największa w centralnej i północnej części kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne w całej Polsce.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna, do południa okresami będą pojawiać się opady deszczu marznącego lub mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie osobom przebywającym w Trójmieście pochmurną aurę. Okresami popada śnieg przechodzący w śnieg z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu aura będzie pochmurna, do południa okresami spadnie deszcz marznący lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Odczuwalny będzie. wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno. Może tam pojawić się również słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie w południe 972 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl