Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 05.02. Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi

|
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek, 5.02, przyniesie trudne warunki pogodowe za sprawą marznących opadów. W całym kraju drogi, chodniki i linie napowietrzne mogą być oblodzone. Termometry pokażą maksymalnie 5 stopni.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na południu i w centrum kraju spodziewany jest miejscami słaby deszcz marznący i mgły. Na północy popada umiarkowany deszcz marznący lub deszcz ze śniegiem. Natomiast na Suwalszczyźnie sypnie do pięciu centymetrów śniegu. W całym kraju drogi, chodniki i linie napowietrzne mogą być oblodzone. Tylko na południu spodziewany jest stopniowy zanik tego pogodowego zagrożenia. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Odczuwalny będzie wiejący ze wschodu i południowego wschodu słaby i umiarkowany wiatr. Na północy kraju powieje on silniej.

Klatka kluczowa-207962
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza okaże się największa w centralnej i północnej części kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne w całej Polsce.

Klatka kluczowa-207940
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna, do południa okresami będą pojawiać się opady deszczu marznącego lub mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie osobom przebywającym w Trójmieście pochmurną aurę. Okresami popada śnieg przechodzący w śnieg z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu aura będzie pochmurna, do południa okresami spadnie deszcz marznący lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Odczuwalny będzie. wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno. Może tam pojawić się również słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie w południe 972 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-207954
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dominik Aniołkowski

Udostępnij:
TAGI:
prognozaZimaMrózpogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
Prognoza
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Polska zmieni się w lodowisko. Cały kraj objęty alarmami
Prognoza
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB dla dużej części kraju
Polska
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
Polska
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
Prognoza
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom