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Prognoza

Grad, burze i ulewy. Co czeka Polskę w nadchodzących dniach

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Burza
Pogoda na 5 dni (30.06-04.07)
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/rafal.dlugosz
Po najgorętszym weekendzie w historii Polski przyszedł w końcu czas lekkiego ochłodzenia. Niestety wraz z odejściem fali upałów mają pojawić się burze, a nawet grad.

Centrum układu wysokiego ciśnienia odsunęło się nad Bałkany, ale ciepłe masy powietrza zwrotnikowego wciąż zalegają jeszcze na południu i w centrum Polski. Nasz kraj znalazł się pod wpływem układu niżowego Ksantypa z centrum nad Północnym Atlantykiem, a właściwie u wrót Arktyki. Wir ten tłoczy znad oceanu masy chłodnego powietrza polarnego i napiera na ciepłe masy rozlane jeszcze nad Europą od Hiszpanii, przez południe Francji i Niemiec, przez środkową i południową Polskę, aż po Bałkany i Ukrainę.

Jeszcze grubo powyżej 35 stopni

We wtorek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Pomorzu Zachodnim, północnym wschodzie kraju i Mazowszu nie będzie padać. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu mogą wynieść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie Polski możemy się spodziewać wygasających burz, na południu kraju oraz na Dolnym Śląsku także może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na Kaszubach i Warmii, przez 30-32 stopnie w centrum kraju, do 34-35 stopni miejscami na południu i południowym wschodzie. Powieje z północy i wschodu, słabo i umiarkowanie. W burzach porywy będą silniejsze.

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W środę czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe są ulewy - spodziewamy się opadów o wysokości do 40-60 litrów na metr kwadratowy oraz burz z gradem. Możemy spodziewać się temperatury maksymalnej wynoszącej do 20 stopni na Pomorzu, 28-30 stopni w centrum kraju i 34 stopnie na południowymi wschodzie. Wiatr przyjdzie z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, o sile umiarkowanej oraz dość silnej. W burzach wiatr będzie silny.

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Prognozowane opady (30.06-04.07)
Źródło: Ventusky

Czwartek zapowiada się pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju pojawią się chmury i przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Podkarpaciu do 26 stopni w centrum kraju i na Śląsku. Powieje wiatr północno zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza na początek weekendu

W piątek spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwardatowy. Tylko na północnym zachodzie przewidywane są zaniki opadów. Słupki rtęci wskażą temperaturę maksymalną od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 stopni w centrum kraju, do 25 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, umiarkowany i dość silny.

Sobota będzie pogodna, z maksymalną temperaturą od 21 stopni na Podlasiu, przez 24 stopnie w centrum kraju, do 25 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
prognoza pogodyburzeulewygrad
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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