Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury

W weekend czeka nas anomalia
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Napływające z południa Europy powietrze sprawi, że w Polsce zrobi się naprawdę ciepło. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, weekend przyniesie nam dużą dodatnią anomalię temperatury.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Centrum wyżu Jannis, który zapewnia nam piękną pogodę, przemieści się w weekend w kierunku Rumunii i Morza Czarnego. Wędrówka tego antycyklonu nad środkową i południowo-wschodnią częścią Europy podtrzyma u nas południową cyrkulację powietrza.

- Dzięki temu w naszym kraju będzie bardzo ciepło - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Dowiedz się więcej:

Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy

Pogoda na weekend

Zanim temperatura się rozkręci, o poranku w sobotę i niedzielę czekają nas przymrozki. Temperatura powietrza spadnie poniżej zera, podobnie jak to było w piątek. Na termometrach możemy zobaczyć od -6 do -2 stopni Celsjusza. Jak zauważyła synoptyk tvnmeteo.pl, dodatnie wartości, rzędu 1-3 stopni, utrzymają się w szczytowych partiach Karkonoszy. W weekend popołudniami na Śnieżce możemy odnotować 5-6 st. C, ale dużo cieplej będzie na przedpolu gór.

- Powietrze płynące nad Sudetami i Karpatami, opadając na polską stronę, ogrzeje się i doprowadzi do wzrostu temperatury do około 16-18 stopni. Takich wartości spodziewamy się w południowej części Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku, a szczególnie na Przedgórzu Sudeckim, oraz na Podbeskidziu i Wyżynie Śląskiej - przekazała Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że w południowych powiatach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego termometry mogą pokazać 15-16 st. C.

Wiatr, wiejący z południowego zachodu, południa i południowego wschodu doprowadzi do uformowania się pasa ciepła od Zielonej Góry, przez Jelenią Górę, Legnicę, Bielsko-Białą, po Zakopane, Krosno i Lesko. Będzie osiągał prędkość od 5 do 20 kilometrów na godzinę. Prognozowane w tym pasie największe odchylenie temperatury powyżej normy ma wynieść popołudniami nawet 12 stopni.

Na pozostałym obszarze kraju anomalia temperatury maksymalnej też będzie wysoka. Zamknie się w przedziale od 8 do 10 st. C powyżej normy.

Prognozowana anomalia temperatury w sobotę
Prognozowana anomalia temperatury w sobotę
Źródło: W weekend czeka nas anomalia 

Po ciepłym podmuchu wiosny czeka nas ochłodzenie

Co będzie po weekendzie? Jeszcze w poniedziałek podtrzymany zostanie ciepły podmuch wiosny, a temperatura na południu kraju może osiągać 18 st. C. Później czeka nas lekkie ochłodzenie. Naprzemienność cyrkulacji powierza z południa i północy to norma wczesną wiosną.

Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Dowiedz się więcej:

Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: GFS, tropicaltidbits.com

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
Ciekawostki
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Prognoza
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
Prognoza
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Świat
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Świat
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Ciekawostki
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom