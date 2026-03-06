Pogoda. Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Centrum wyżu Jannis, który zapewnia nam piękną pogodę, przemieści się w weekend w kierunku Rumunii i Morza Czarnego. Wędrówka tego antycyklonu nad środkową i południowo-wschodnią częścią Europy podtrzyma u nas południową cyrkulację powietrza.

- Dzięki temu w naszym kraju będzie bardzo ciepło - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na weekend

Zanim temperatura się rozkręci, o poranku w sobotę i niedzielę czekają nas przymrozki. Temperatura powietrza spadnie poniżej zera, podobnie jak to było w piątek. Na termometrach możemy zobaczyć od -6 do -2 stopni Celsjusza. Jak zauważyła synoptyk tvnmeteo.pl, dodatnie wartości, rzędu 1-3 stopni, utrzymają się w szczytowych partiach Karkonoszy. W weekend popołudniami na Śnieżce możemy odnotować 5-6 st. C, ale dużo cieplej będzie na przedpolu gór.

- Powietrze płynące nad Sudetami i Karpatami, opadając na polską stronę, ogrzeje się i doprowadzi do wzrostu temperatury do około 16-18 stopni. Takich wartości spodziewamy się w południowej części Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku, a szczególnie na Przedgórzu Sudeckim, oraz na Podbeskidziu i Wyżynie Śląskiej - przekazała Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że w południowych powiatach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego termometry mogą pokazać 15-16 st. C.

Wiatr, wiejący z południowego zachodu, południa i południowego wschodu doprowadzi do uformowania się pasa ciepła od Zielonej Góry, przez Jelenią Górę, Legnicę, Bielsko-Białą, po Zakopane, Krosno i Lesko. Będzie osiągał prędkość od 5 do 20 kilometrów na godzinę. Prognozowane w tym pasie największe odchylenie temperatury powyżej normy ma wynieść popołudniami nawet 12 stopni.

Na pozostałym obszarze kraju anomalia temperatury maksymalnej też będzie wysoka. Zamknie się w przedziale od 8 do 10 st. C powyżej normy.

Prognozowana anomalia temperatury w sobotę Źródło: W weekend czeka nas anomalia

Po ciepłym podmuchu wiosny czeka nas ochłodzenie

Co będzie po weekendzie? Jeszcze w poniedziałek podtrzymany zostanie ciepły podmuch wiosny, a temperatura na południu kraju może osiągać 18 st. C. Później czeka nas lekkie ochłodzenie. Naprzemienność cyrkulacji powierza z południa i północy to norma wczesną wiosną.

Dowiedz się więcej: Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum

Opracowała Anna Bruszewska