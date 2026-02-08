Logo TVN24
Prognoza

Wciąż jest ślisko, będzie bardzo mroźno. IMGW ostrzega

Gołoledź
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed zimowymi zagrożeniami. W jednej części Polski problemy nadal sprawia oblodzenie, a w innej wieczorem temperatura zacznie spadać do niebezpiecznie niskich wartości. Sprawdź, gdzie uważać przed wyjściem z domu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:

  • dolnośląskim, poza powiatami północnymi;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, w powiatach: dębickim, jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

IMGW wydał alarmy przed silnym mrozem w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.

W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni Celsjusza. Lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia wejdą w życie w niedzielę o godzinie 20 i przestaną obowiązywać w poniedziałek o godz. 9.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

red.

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

deszczZima
