Wciąż jest ślisko, będzie bardzo mroźno. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:
- dolnośląskim, poza powiatami północnymi;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, w powiatach: dębickim, jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 18 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
IMGW wydał alarmy przed silnym mrozem w województwach:
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.
W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni Celsjusza. Lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.
Ostrzeżenia wejdą w życie w niedzielę o godzinie 20 i przestaną obowiązywać w poniedziałek o godz. 9.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
red.
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock