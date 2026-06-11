Prognoza Czy jest szansa na poprawę pogody? Prognoza na pięć dni Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek znajdziemy się pomiędzy niżem z centrum ulokowanym nad Finlandią, w strefie oddziaływania słabego klina wyżu znad Europy Zachodniej z jednoczesnym zbliżaniem się od zachodu kolejnej strefy frontowej związanej z niżem Atlantyckim. Taki rozkład ciśnienia sprawi, że pozostaniemy w wilgotnym i dość chłodnym powietrzu polarnym morskim. W takim środowisku rozwijać się będą chmury, z których przelotnie popada deszcz. Będą to opady zdecydowanie odmiennego typu od tych z ostatnich dwóch dni, czyli ciągłych i długotrwałych.

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Kolejna porcja opadów. Ile spadnie deszczu??

W piątek opady będą krótkotrwałe, przeważnie słabe. Na wschód od linii Wisły nie można też wykluczyć tworzenia się typowych burz wewnątrzmasowych, rozwijających się lokalnie od godzin okołopołudniowych i zanikających wieczorem.

W kolejnych dniach, czyli do poniedziałku włącznie, ciśnienie będzie spadać, a my znajdziemy się w zasięgu atlantyckiego niżu. Przemieszczać się będzie nad południową Skandynawią. Przyniesie nam chłodne i wilgotne powietrze ze strefami frontowymi. Czeka nas przeważnie duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu i burze. Od wtorku spodziewana jest poprawa pogody i stopniowe ocieplenie.

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Pogoda na piątek

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. We wschodniej części Polski mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17-19 st. C na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, przeważnie słaby i umiarkowany. Okresami w zasięgu chmur opadowych będzie silnie i porywiście wiać.

Prognozowana temperatura Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Spadnie do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie do 19-20 st. C w przeważającej części kraju. Powieje - umiarkowanie i silnie - wiatr zachodni. W porywach rozpędzać się będzie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na północy spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 17-19 st. C w przeważającej części kraju. Powieje zachodni - umiarkowany do dość silnego - wiatr. W porywach będzie on osiągał prędkość do 40-60 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu 5-10 l/mkw. i burzami. Grzmieć ma głównie na północnym wschodzie kraju. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 18-19 st. C w na południu i zachodzie. Powieje zachodni wiatr - od umiarkowanego do dość silnego. W porywach może osiągać do 40-60 km/h, a w pasie Wybrzeża - do 70 km/h.

We wtorek w przeważającej części kraju dopisze dość pogodna aura. Prognozuje się duże i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwe są słabe, przelotne opady deszczu poniżej 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 20 st. C na Pomorzu i południu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowane opady Źródło: Ventusky.com