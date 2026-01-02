Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś i jutro (02/03.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - SMS o takiej treści został wysłany w piątek do odbiorców znajdujących się na terenie województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: Koszalin, koszaliński, sławieński);

pomorskiego (powiaty: bytowski, lęborski, Słupsk, słupski).

"Uwaga! Dziś i jutro (02/03.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe."



Alert RCB w części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. pic.twitter.com/EmES0jeBah — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 2, 2026 Rozwiń

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

