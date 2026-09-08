Zorza polarna w Polsce. Zdjęcia
Jak poinformowała Sieć Obserwatorów Burz, w nocy z poniedziałku na wtorek na północy kraju wystąpiły sprzyjające warunki do obserwacji zorzy polarnej. Światła Północy zobaczyli między innymi mieszkańcy województwa pomorskiego.
"Cierpliwość popłaciła"
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zorzy polarnej z miejscowości Zdrzewno w województwie pomorskim. Materiały wysłał nam jeden z naszych czytelników.
"Cierpliwość popłaciła (...). Po dosyć niemrawym początku, zorza się rozkręciła" - opisał internauta.
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna - jak powstaje to zjawisko
Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Nasze planeta jest chroniona przed takim "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.
Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.