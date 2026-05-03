Wiry pyłowe w Polsce. Jeden był szczególnie ciekawy

|
Wir zaobserwowany w Małopolsce
Diabełek pyłowy w miejscowości Ziemięcice
Źródło: Dawid, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz
Na Śląsku i w Małopolsce w długi majowy weekend pojawiły się diabełki pyłowe. Nagrania wirujących słupów pyłu w mediach społecznościowych zamieściła Sieć Obserwatorów Burz. To już kolejny przypadek zarejestrowania tego zjawiska w ostatnich dniach w Polsce.

Sucha i pogodna aura sprzyjają powstawaniu wirów pyłowych, zwanych też diabełkami pyłowymi. Nagrania tego zjawiska opublikowała w mediach społecznościowych w sobotę Sieć Obserwatorów Burz. Pan Dawid w miejscowości Ziemięcice w województwie śląskim uchwycił wirujący słup piachu i pyłu.

Wiry pyłowe w Polsce. Nagrania

"Wysoka temperatura i brak opadów to przepis na diabełki pyłowe" - napisała Sieć na Facebooku.

Na nagraniu, w oddali za budynkami na polu, widać wirujący słup piachu i pyłu.

Diabełek pyłowy w miejscowości Ziemięcice
Źródło: Dawid, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Ten był szczególny

W Małopolskim Bruśniku także pojawił się wir pyłowy. Jednak jak napisano w poście w mediach społecznościowych, ten był szczególnie ciekawy. Po dokładniejszym przyjrzeniu się widać, że składał się on z kilku mniejszych wirów.

Wir zaobserwowany w Bruśniku (Małopolskie)
Źródło: BBmusic, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Podobne zjawisko w czwartek 30 kwietnia udało się uchwycić Reporterowi24 w miejscowości Florentynów w powiecie pabianickim (woj. łódzkie). Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Piotr

Wir pyłowy, diabełek pyłowy. Jak powstaje to zjawisko

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, gdy tuż nad ziemią wznoszą się cząsteczki pyłu lub piasku, czasami towarzyszą im drobne przedmioty. Wirujący w ten sposób lej pojawia się podczas ciepłych i bezchmurnych dni.

Diabełek pyłowy osiągający duże rozmiary niekiedy swoim wyglądem może przypominać trąbę powietrzną. Ta jednak powstaje w czasie gwałtownej aury, pod chmurą burzową.

Kiedy spadnie deszcz?

Kolejne dni mogą przynieść niewielką poprawę warunków pogodowych - na horyzoncie widać opady deszczu, które pozwolą załagodzić skutkom suszy.

Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka
Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: BBmusic, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
