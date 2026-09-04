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Wichury w Polsce. Powalone drzewa, uszkodzone dachy

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Kłecko
Groźnie wyglądające chmury w Stęszewie (woj. wielkopolskie)
Źródło wideo: Łukasz Śniadecki, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Tomasz, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz
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W piątek przez część Polski przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi silny wiatr, a miejscami pojawiają się burze. W związku z załamaniem pogody straż interweniowała kilkaset razy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, miejscami porywy mogą osiągać nawet do 100 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są też burze.

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Wichury w Polsce. Interwencje straży pożarnej

Przemieszczanie się frontu atmosferycznego przynosi szkody w części kraju. Do wieczora w piątek wielkopolska straż pożarna w odnotowała już około 215 interwencji. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów gnieźnieńskiego, poznańskiego, obornickiego i z gminy Czarnków. Najpoważniejszą interwencją okazało się częściowe zerwanie dachów na dwóch budynkach mieszkalnych w gminie Kłecko.

Skutki trudnej pogody odczuli również mieszkańcy województwa lubuskiego. Jak poinformował dyżurny lubuskich strażaków, odnotowano około 150 zgłoszeń. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew oraz połamanych gałęzi. Miejscem, gdzie służby miały najwięcej pracy, są okolice Strzelec Krajeńskich.

Zniszczenia w mieście Kłecko (woj. wielkopolskie)
Zniszczenia w mieście Kłecko (woj. wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Tomasz, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz
Kłecko. Skutki frontu atmosferycznego
Kłecko. Skutki frontu atmosferycznego
Źródło zdjęcia: Tomasz, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz

Skutki frontu atmosferycznego

W województwie pomorskim pogoda zmusiła strażaków do podjęcia 35 interwencji. Główne wezwania służb stanowiły połamane konary drzew, zalane ulice oraz posesje.

Pogoda nie oszczędza też mieszkańców Dolnego Śląska. Według informacji przekazanych przez dyżurnego PSP, od godziny 8 rano wpłynęły do nich 74 zdarzenia pogodowe. Podobnie jak wszędzie, najczęstsze wezwania dotyczyły zwisających gałęzi czy powalonych konarów. Przyczyną interwencji był silny wiatr, a najbardziej powiało w powiecie bolesławieckim.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodawiatrStraż pożarna
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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