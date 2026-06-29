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Na Śnieżce padł rekord temperatury

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Śnieżka
Zjawisko Halo w Karkonoszach
Źródło wideo: Grzegorz Truchanowicz Przewodnik Sudecki fotograf/ Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) przekazali, że w niedzielę na Śnieżce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów ze szczytu. Tym samym został pobity rekord z 1982 roku.

Najwyższa w historii pomiarów temperatura, jaką odczytano w obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce, to od teraz 25,7 stopnia Celsjusza. Jak podali pracownicy KPN, do tej pory rekordem był pomiar z 2 sierpnia 1982 roku, kiedy słupek rtęci wskazał 25,2 stopnia.

"Temperatura została odnotowana w niedzielę, choć nie pojawiła się w prezentowanych co godzinę odczytach. Dziś, po weryfikacji przez meteorologów, została potwierdzona jako rekordowa" - przekazali w poniedziałek pracownicy KPN w social mediach.

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Jedna z dwóch takich placówek

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce to jedna z dwóch takich placówek w Polsce - druga znajduje się w Tatrach na Kasprowym Wierchu. Pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od niemal 145 lat. Charakterystyczny budynek obserwatorium składa się z trzech połączonych dysków i powstał w 1974 roku. Jego budowa trwała pięć lat. W budynku obserwatorium, w części dolnej do 2015 roku działała restauracja, natomiast w środkowej i górnej znajduje się obserwatorium.

17 procent budżetu KPN pochodzi z budżetu państwa, co sprawia, że jest jednostką sektora finansów publicznych. Niemal połowę kosztów działalności pokrywają dotacje pozabudżetowe - głównie z Unii Europejskiej, ale również krajowe środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Leśnego. Około 35 procent stanowią przychody z opłat za wstęp oraz udostępnianie parku i ekspozycji.

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Źródło: PAP, KPN
Tagi:
GóryKarkonoski Park Narodowy
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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