Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Problem suszy powraca. Opadów jest jak na lekarstwo

|
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
W Polsce narasta problem suszy glebowej - ostrzegają eksperci. Niewielkie sumy opadów w ostatnim czasie sprawiły, że wody zaczyna brakować w kluczowej warstwie gleby dla rozwoju roślin. Sytuacja jest trudna w znacznej części kraju.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, obecnie nasz kraj znajduje w obszarze podwyższonego ciśnienia łączącym Wyż Azorski z wyżami nad Skandynawią i północną Rosją. Utworzony między nimi wał wyżowy obejmuje Francję, Niemcy i Polskę, tworząc blokadę dla deszczonośnych niżów, zarówno atlantyckich, jak i śródziemnomorskich.

Kolejne dni bez znacznych opadów deszczu to nie jest dobra informacja. Przez stosunkowo suchy początek kwietnia (miejscami spadło tylko kilka litrów deszczu) w Polsce narasta problem suszy glebowej. Wody zaczyna brakować w warstwie powierzchniowej (do 7 cm), która jest kluczowa dla wschodów roślin.

wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
Źródło: Interreg Central Europe

Sytuacja może się pogorszyć

Miejscami w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez województwo wielkopolskie, łódzkie, aż po mazowieckie i lubelskie - wskaźnik wilgotności gleby przy powierzchni spadł poniżej 30 proc. Jest to sygnał deficytu wody w strefie korzeniowej. - Dalszy brak opadów doprowadzić może do suszy glebowej na większym obszarze kraju, potem rolniczej, a następnie hydrologicznej - zaznacza Arleta Unton-Pyziołek.

Na przełomie marca i kwietnia Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Niżówka hydrogeologiczna to niskie stany wód podziemnych występujące po okresie deficytu opadów.

Kiedy mogą pojawić się opady

Według prognoz do końca tego tygodnia możemy liczyć jedynie na lokalne, przelotne opady deszczu. Później sytuacja może się zmienić. W poniedziałek Polska znajdzie się w bezpośredniej bliskości dość aktywnego niżu, co może przynieść więcej deszczu. Sumy opadów mogą sięgać nawet powyżej 20 l/mkw. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że tak odległa prognoza jest obarczona sporą niepewnością.

Klatka kluczowa-362903
Źródło: tvnmeteo.pl, PIG

Źródło zdjęcia głównego: Interreg Central Europe

Udostępnij:
Tagi:
Polskasusza
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom