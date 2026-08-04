Polska Nocne burze na zdjęciach Reporterów 24 Franciszek Wajdzik |

Burza na Bielanach Źródło wideo: Kontakt24 / PawełA Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mborzymowsky

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Jak informowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek wieczorem nad środkową Polską rozwinął się klaster burzowy, czyli zgrupowanie wielu komórek niosących gwałtowne zjawiska. Wyładowania pojawiły się między innymi w województwach łódzkim i mazowieckim. Towarzyszyły im opady deszczu oraz silny wiatr.

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Burze na zdjęciach Reporterów 24

W nocy z poniedziałku na wtorek groźne burze wystąpiły w Warszawie i jej okolicach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele nagrań i zdjęć od naszych czytelników.

Burza na Bielanach Źródło: Kontakt24 / PawełA

Pioruny nad Pruszkowem Pioruny nad Pruszkowem Źródło: Kontakt24 / Nadol Pioruny nad Pruszkowem Źródło: Kontakt24 / Nadol

Burza, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Mery L

IMG-6702.mov Źródło: Kontakt24 / Iza

Burza nad Ursynowem Źródło: Kontakt24 / Mborzymowsky

Burza nad Warszawą Źródło: Kontakt24 / Fasolinka waw

Burza nad Warszawą Źródło: Kontakt24 / ShaAhl