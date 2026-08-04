Nocne burze na zdjęciach Reporterów 24
Jak informowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek wieczorem nad środkową Polską rozwinął się klaster burzowy, czyli zgrupowanie wielu komórek niosących gwałtowne zjawiska. Wyładowania pojawiły się między innymi w województwach łódzkim i mazowieckim. Towarzyszyły im opady deszczu oraz silny wiatr.
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Burze na zdjęciach Reporterów 24
W nocy z poniedziałku na wtorek groźne burze wystąpiły w Warszawie i jej okolicach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele nagrań i zdjęć od naszych czytelników.
Pioruny nad Pruszkowem
Źródło: kontakt24