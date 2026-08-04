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Nocne burze na zdjęciach Reporterów 24

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Burza nad Ursynowem
Burza na Bielanach
Źródło wideo: Kontakt24 / PawełA
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mborzymowsky
W nocy z poniedziałku na wtorek w Polsce wystąpiły burze. Zjawiska miejscami były gwałtowne i towarzyszyły im intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania nocnych wyładowań.

Jak informowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek wieczorem nad środkową Polską rozwinął się klaster burzowy, czyli zgrupowanie wielu komórek niosących gwałtowne zjawiska. Wyładowania pojawiły się między innymi w województwach łódzkim i mazowieckim. Towarzyszyły im opady deszczu oraz silny wiatr.

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Burze na zdjęciach Reporterów 24

W nocy z poniedziałku na wtorek groźne burze wystąpiły w Warszawie i jej okolicach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele nagrań i zdjęć od naszych czytelników.

Burza na Bielanach
Źródło: Kontakt24 / PawełA

Pioruny nad Pruszkowem

Pioruny nad Pruszkowem
Pioruny nad Pruszkowem
Źródło: Kontakt24 / Nadol
Pioruny nad Pruszkowem
Pioruny nad Pruszkowem
Źródło: Kontakt24 / Nadol
Burza, Warszawa
Burza, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Mery L
IMG-6702.mov
Źródło: Kontakt24 / Iza
Burza nad Ursynowem
Burza nad Ursynowem
Źródło: Kontakt24 / Mborzymowsky
Burza nad Warszawą
Źródło: Kontakt24 / Fasolinka waw
Burza nad Warszawą
Źródło: Kontakt24 / ShaAhl
Źródło: kontakt24
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Tagi:
burzaKontakt24
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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