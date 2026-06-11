Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie
Niedoliski to szczenięta lisów, które zwykle przychodzą na świat na przełomie kwietnia i maja. Leśny Kawaler, autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt24 przekazał, że młode uchwycił na nagraniu na początku czerwca.
- Małe lisy wychodzą z nory i poznają świat. Możemy zatem powitać nowych mieszkańców lasu. Maluchy większość czasu spędzają jeszcze w norze, jednak coraz częściej wychodzą na zewnątrz. Robią to zwłaszcza wtedy, kiedy w pobliżu pojawia się ich mama lisica - relacjonował.
Nagranie niedolisków otrzymaliśmy też pod koniec maja do Reportera 24 pana Michała.
Młode lisy w lesie
- Dwa urwisy często idą za matką, pokonując kilkanaście metrów. Wtedy trzecie z młodych pozostaje przy norze i czeka, aż rodzeństwo wróci. Jest mniej odważne. Ma inny charakter. To czyni je jednak wyjątkowym. Kiedy cała trójka jest blisko matki, zaczepiają się wzajemnie i podskakują. Kopią w piasku i bawią się kamieniami - dodał.