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Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie

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Małe lisy wychodzą na świat
Małe lisy wychodzą na świat
Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać jak młode listy wychodzą z nory. Niedoliski udało się uchwycić Reporterowi24 o nicku Leśny Kawaler.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niedoliski to szczenięta lisów, które zwykle przychodzą na świat na przełomie kwietnia i maja. Leśny Kawaler, autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt24 przekazał, że młode uchwycił na nagraniu na początku czerwca.

- Małe lisy wychodzą z nory i poznają świat. Możemy zatem powitać nowych mieszkańców lasu. Maluchy większość czasu spędzają jeszcze w norze, jednak coraz częściej wychodzą na zewnątrz. Robią to zwłaszcza wtedy, kiedy w pobliżu pojawia się ich mama lisica - relacjonował. 

Nagranie niedolisków otrzymaliśmy też pod koniec maja do Reportera 24 pana Michała.

Młode lisy w lesie

- Dwa urwisy często idą za matką, pokonując kilkanaście metrów. Wtedy trzecie z młodych pozostaje przy norze i czeka, aż rodzeństwo wróci. Jest mniej odważne. Ma inny charakter. To czyni je jednak wyjątkowym. Kiedy cała trójka jest blisko matki, zaczepiają się wzajemnie i podskakują. Kopią w piasku i bawią się kamieniami - dodał. 

Małe lisy wychodzą na świat
Źródło: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24, Lasy Państwowe
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Tagi:
zwierzętaLasy
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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