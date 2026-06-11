Polska Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie Anna Bruszewska |

Małe lisy wychodzą na świat Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Leśny Kawaler

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Niedoliski to szczenięta lisów, które zwykle przychodzą na świat na przełomie kwietnia i maja. Leśny Kawaler, autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt24 przekazał, że młode uchwycił na nagraniu na początku czerwca.

- Małe lisy wychodzą z nory i poznają świat. Możemy zatem powitać nowych mieszkańców lasu. Maluchy większość czasu spędzają jeszcze w norze, jednak coraz częściej wychodzą na zewnątrz. Robią to zwłaszcza wtedy, kiedy w pobliżu pojawia się ich mama lisica - relacjonował.

Nagranie niedolisków otrzymaliśmy też pod koniec maja do Reportera 24 pana Michała.

Młode lisy w lesie

- Dwa urwisy często idą za matką, pokonując kilkanaście metrów. Wtedy trzecie z młodych pozostaje przy norze i czeka, aż rodzeństwo wróci. Jest mniej odważne. Ma inny charakter. To czyni je jednak wyjątkowym. Kiedy cała trójka jest blisko matki, zaczepiają się wzajemnie i podskakują. Kopią w piasku i bawią się kamieniami - dodał.

Małe lisy wychodzą na świat Źródło: Kontakt24 / Leśny Kawaler