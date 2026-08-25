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Trzeba uważać na mgłę. IMGW wydał ostrzeżenia

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Gęsta mgła
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Artic_photo/Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. We wtorkowy poranek nad częścią kraju wisi gęsta mgła. W kilku województwach wydano żółte alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:

  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, chełmińskim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;
  • wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami: ełckim, oleckim, gołdapskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim;
  • podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim.

W wymienionych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW
Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło zdjęcia: Małgorzata Latos/PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWostrzeżeniamgła
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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