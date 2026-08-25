Trzeba uważać na mgłę. IMGW wydał ostrzeżenia
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, chełmińskim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;
- wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami: ełckim, oleckim, gołdapskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim;
- podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim.
W wymienionych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.