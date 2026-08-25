Polska Trzeba uważać na mgłę. IMGW wydał ostrzeżenia Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Artic_photo/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, chełmińskim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami: ełckim, oleckim, gołdapskim;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim;

podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim.

W wymienionych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Jak powstaje mgła Źródło zdjęcia: Małgorzata Latos/PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.