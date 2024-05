Kleszcz afrykański. Ekspert o tym, jak poważne stanowi zagrożenie

Kleszcz afrykański a zmiany klimatyczne

Jak wyjaśnił na antenie TVN24 profesor dr hab. Maciej Grzybek z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kleszcze z rodzaju Hyalomma pochodzą z regionów tropikalnych i subtropikalnych, ale z powodu zmian klimatu zawędrował do Europy. Do tej pory był notowany na Węgrzech, w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. W południowych regionach Europy, na przykład na Półwyspie Iberyjskim, pajęczaki te zadomowiły się na dobre.

Kleszcz afrykański. Jak udokumentować spotkanie?

Jeżeli natomiast natrafimy na dużego pajęczaka, który aktywnie goni swoją ofiarę i ma charakterystycznie prążkowane odnóża, warto zrobić mu zdjęcie i zanotować, gdzie go spotkaliśmy. Zdjęcie należy następnie wysłać do naukowców w ramach projektu "Narodowe Kleszczobranie". Przy zachowaniu środków ostrożności można go również złapać do szczelnego pojemnika, pilnując przy tym, by nie zgnieść pajęczaka - w takim przypadku na naszych rękach może pozostać odrobina materiału wirusowego.