Polska Groźne chmury zawisły nad Opolszczyzną Oprac. Agnieszka Stradecka |

Pogoda, Jędrzychów (Opolskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Andrzej Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Andrzej

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W sobotę nad Polską przechodziły burze. W części kraju obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne, spośród których część aktywna jest także w niedzielę. Zjawiskom towarzyszyły intensywne opady deszczu i silny wiatr.

Wał szkwałowy nad Opolszczyzną

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie wykonane w sobotę w Jędrzychowie w województwie opolskim. Jego autorowi, panu Andrzejowi, udało się uchwycić ciemne chmury przesuwające się powoli nad miejscowością. Zjawisko to, zwane także chmurą szelfową, powstaje w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza w przedniej części strefy burzowej. Towarzyszy mu gwałtowny, porywisty wiatr.

Pogoda, Jędrzychów (Opolskie) Źródło: Kontakt24 / Andrzej

Na Mazurach pojawił się zalążek trąby powietrznej

To nie było jedyne niebezpieczne zjawisko, jakie można było zaobserwować tego dnia na polskim niebie. W powiecie kętrzyńskim na Mazurach pojawił się lej kondensacyjny. Zalążek trąby powietrznej prawdopodobnie nie dotknął ziemi, ale prezentował się naprawdę groźnie.

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