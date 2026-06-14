Groźne chmury zawisły nad Opolszczyzną
W sobotę nad Polską przechodziły burze. W części kraju obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne, spośród których część aktywna jest także w niedzielę. Zjawiskom towarzyszyły intensywne opady deszczu i silny wiatr.
Wał szkwałowy nad Opolszczyzną
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie wykonane w sobotę w Jędrzychowie w województwie opolskim. Jego autorowi, panu Andrzejowi, udało się uchwycić ciemne chmury przesuwające się powoli nad miejscowością. Zjawisko to, zwane także chmurą szelfową, powstaje w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza w przedniej części strefy burzowej. Towarzyszy mu gwałtowny, porywisty wiatr.
Na Mazurach pojawił się zalążek trąby powietrznej
To nie było jedyne niebezpieczne zjawisko, jakie można było zaobserwować tego dnia na polskim niebie. W powiecie kętrzyńskim na Mazurach pojawił się lej kondensacyjny. Zalążek trąby powietrznej prawdopodobnie nie dotknął ziemi, ale prezentował się naprawdę groźnie.
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