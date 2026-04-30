Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
W czwartek w miejscowości Florentynów w powiecie pabianickim (woj. łódzkie) pojawił się diabełek pyłowy. Groźnie wyglądające zjawisko, które uformowało się na okolicznym polu, zostało uchwycone na nagraniu przez Reportera24 pana Piotra.
Diabeł pyłowy. Co to za zjawisko, jak powstaje
Wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym, to zjawisko, które powstaje, gdy nad ziemią unoszą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Taki wirujący lej formuje się w czasie ciepłych i bezchmurnych dni.
Dużych rozmiarów diabełek pyłowy wyglądem może przypominać trąbę powietrzną, jednak powstaniu trąby zawsze towarzyszy gwałtowna aura, ponadto tworzy się ona pod chmurą burzową.
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
