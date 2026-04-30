Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie

Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)

W czwartek w miejscowości Florentynów w powiecie pabianickim (woj. łódzkie) pojawił się diabełek pyłowy. Groźnie wyglądające zjawisko, które uformowało się na okolicznym polu, zostało uchwycone na nagraniu przez Reportera24 pana Piotra.

Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie) Źródło: Kontakt24 / Piotr

Diabeł pyłowy. Co to za zjawisko, jak powstaje

Wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym, to zjawisko, które powstaje, gdy nad ziemią unoszą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Taki wirujący lej formuje się w czasie ciepłych i bezchmurnych dni.

Dużych rozmiarów diabełek pyłowy wyglądem może przypominać trąbę powietrzną, jednak powstaniu trąby zawsze towarzyszy gwałtowna aura, ponadto tworzy się ona pod chmurą burzową.

