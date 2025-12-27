Cofka na Bałtyku. Możliwe niebezpieczne wezbrania rzek

Cofka na Bałtyku Źródło: Edyta Kozakiewicz/TVN24

W sobotę na Morzu Bałtyckim szaleje sztorm. Najsilniej wieje w południowo-wschodniej części akwenu - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr z północnego zachodu wieje z siłą od 5 do 7 stopni w skali Beauforta, w porywach do 8. Okresami jego siła wzrasta do 8-9 w skali Beauforta, w porywach do 10.

W nocy wiatr może sięgać nawet 11 stopni w skali Beauforta, co oznacza, że rozpędzać się może do 103-117 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed sztormem dla Bałtyku Źródło: baltyk.imgw.pl

Cofka na Bałtyku. Ryzyko wzrostu poziomu rzek na Żuławach

W wyniku takich warunków na Bałtyku miejscami obserwowana jest cofka. Zjawisko to polega na cofaniu wody z powrotem do rzek, w górę biegu cieków, przez silny wiatr wiejący z kierunków północnych.

W wyniku cofki w rejonie Żuław możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wód. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów alarmowych) w zlewniach Martwej Wisły, Zalewu Wiślanego do Nogatu oraz Elbląga. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę rano.

Stan ostrzegawczy obowiązuje między innymi w Tujsku na Żuławach. Wrota sztormowe będą zamknięte przy poziomie 570 centymetrów.

Cofka na Bałtyku Źródło: Edyta Kozakiewicz/TVN24

Sytuację nad Bałtykiem śledzą także nasi czytelnicy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia sztormu na Bałtyku i cofki w porcie morskim w Ustce w województwie pomorskim.

Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

