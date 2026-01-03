Weekendowy atak zimy na waszych zdjęciach

Miastko na zimowo Źródło: YAVOR/Kontakt24

Sobota ma być kolejnym dniem z silnymi opadami śniegu. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW, w mocy jest również alert RCB.

Jak wyjaśniła w sobotę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północy nad nasz kraj wkroczyła strefa mocno piętrzących się chmur, którym towarzyszą opady śniegu. Nad środkowym i wschodnim Pomorzem może sypać intensywnie. Opady mogą nieść utrudnienia, obciążać konstrukcje i dachy, a także infrastrukturę komunikacyjną oraz energetyczną. Padający śnieg będzie mokry i ciężki, ale przy wiejącym w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę może być również zawiewany.

Śnieg w Polsce. Atak zimy w północnej Polsce

Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały z województwa pomorskiego. W nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano na północy kraju warunki były trudne.

Śnieg w Słupsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Miastko na zimowo Źródło: YAVOR/Kontakt24

Słupsk o poranku Źródło: Simon/Kontakt24

Słupsk o poranku Źródło: Simon/Kontakt24

Ustka (Pomorskie) Źródło: Ustczanin/Kontakt24

Silnie sypało także w województwie zachodniopomorskim.

Koszalin Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Cewlin koło Koszalina Cewlin koło Koszalina Źródło: Kontakt24 - Manhattan Cewlin koło Koszalina Źródło: Kontakt24 - Manhattan Cewlin koło Koszalina Źródło: Kontakt24 - Manhattan Cewlin koło Koszalina Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Koszalin Źródło: Tomasz/Kontakt24

Opady śniegu w Koszalinie Źródło: Anna/Kontakt24

W wielu innych regionach weekendowe opady śniegu mają być mniej gwałtowne. Na Mazowszu zimowa aura utrzymuje się już od kilku dni po intensywnych śnieżycach z początku tygodnia.

Płock, Osiedle Dworcowa Płock, Osiedle Dworcowa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Płock, Osiedle Dworcowa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Płock, Osiedle Dworcowa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Płock, Osiedle Dworcowa Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Modlin Twierdza Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Dobiegniew (Lubuskie) Źródło: Magdalena/Kontakt24

