Weekendowy atak zimy na waszych zdjęciach

Sobota ma być kolejnym dniem z silnymi opadami śniegu. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW, w mocy jest również alert RCB.
Jak wyjaśniła w sobotę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północy nad nasz kraj wkroczyła strefa mocno piętrzących się chmur, którym towarzyszą opady śniegu. Nad środkowym i wschodnim Pomorzem może sypać intensywnie. Opady mogą nieść utrudnienia, obciążać konstrukcje i dachy, a także infrastrukturę komunikacyjną oraz energetyczną. Padający śnieg będzie mokry i ciężki, ale przy wiejącym w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę może być również zawiewany.
Śnieg w Polsce. Atak zimy w północnej Polsce
Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały z województwa pomorskiego. W nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano na północy kraju warunki były trudne.
Silnie sypało także w województwie zachodniopomorskim.
Cewlin koło Koszalina
W wielu innych regionach weekendowe opady śniegu mają być mniej gwałtowne. Na Mazowszu zimowa aura utrzymuje się już od kilku dni po intensywnych śnieżycach z początku tygodnia.
Płock, Osiedle Dworcowa
Autorka/Autor: ast
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kasia/Kontakt24