Polska Alert RCB. Niemal cała Polska z ostrzeżeniami Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i w nocy 01/02.08 burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni"

Alert RCB został wysłany SMS-em do odbiorców na terenie województw:

dolnośląskiego ,

kujawsko-pomorskiego ,

łódzkiego ,

lubelskiego (na terenie powiatów: kraśnickiego, lubelskiego, Lublin, łęczyńskiego, opolskiego, świdnickiego i włodawskiego, bialskiego, Biała Podlaska, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego i ryckiego),

małopolskiego , (na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, Kraków, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego),

mazowieckiego ,

opolskiego ,

podlaskiego ,

pomorskiego ,

świętokrzyskiego ,

śląskiego ,

warmińsko-mazurskiego ,

wielkopolskiego.

RCB zwraca uwagę, że w trakcie burz możliwe są przerwy w dostawach prądu. Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz upałami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alert RCB, 01.08 Źródło zdjęcia: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.