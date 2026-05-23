Nauka

Udany test megarakiety SpaceX, choć wystąpiły "pewne anomalie"

Lot testowy udoskonalonej wersji rakiety Starship od firmy SpaceX zakończył się sukcesem. Dzień wcześniej misja została przesunięta z powodu problemów technicznych. Elon Musk, właściciel SpaceX, ma nadzieję, że w przyszłości Starship pomoże zabrać ludzi na Marsa.

W piątek odbył się 12. lot testowy rakiety Starship firmy SpaceX. Był jednym z ważniejszych, ponieważ po raz pierwszy na platformie startowej stanął Starship V3 - udoskonalona, większa i silniejsza trzecia wersja rakiety.

Mierząca 124 metry rakieta StarshipV3 - największa i najcięższa, jaką kiedykolwiek zbudowano - wystartowała o godzinie 18.30 czasu wschodnioamerykańskiego z bazy Starbase w Teksasie, tuż przy granicy z Meksykiem. Pierwotnie start miał się odbyć w czwartek, ale został przeniesiony ze względów technicznych. Planowo misja miała się odbyć znacznie wcześniej, ale doszło do wielomiesięcznych opóźnień w testach.

Misja była bezzałogowa i nie zakładała odzyskania rakiety. W ramach testów Starship umieścił na orbicie symulatory satelitów Starlink oraz dwa prawdziwe satelity testowe. SpaceX przetestował podczas lotu nową generację silników Raptor 3 (po starcie doszło do utraty jednego z sześciu z nich) oraz zmodernizowany booster Super Heavy, który wylądował w Zatoce Meksykańskiej około sześć minut po starcie. Starship wodował na Oceanie Indyjskim po ponad godzinnym locie.

Kathleen Curlee, analityczka z Centrum Bezpieczeństwa i Nowych Technologii Uniwersytetu Georgetown, przyznała, że choć podczas lotu wystąpiły "pewne anomalie", to "wygląda na to, że test osiągnął kilka kluczowych celów i dostarczy SpaceX istotnych danych operacyjnych i inżynieryjnych na przyszłość".

Starship to kluczowy element misji księżycowych. Elon Musk, właściciel firmy SpaceX, ma nadzieję, że w przyszłości pomoże ludziom dotrzeć na Marsa.

SpaceX przyjmuje już rezerwacje na prywatne loty na Srebrny Glob i Czerwoną Planetę. Jak podaje agencja informacyjna Associated Press, kalifornijski biznesmen Dennis Tito i jego żona zapisali się na lot wokół Księżyca 3,5 roku temu, ale termin podróży wciąż jest niepewny. W tym tygodniu inny zamożny turysta, urodzony w Chinach inwestor bitcoinowy Chun Wang, ogłosił, że poleci na Marsa podczas pierwszej międzyplanetarnej misji Starshipa. Cena i data lotu pozostają nieznane.

Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie, który został zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Jak zaznacza stacja CNBC, jest większy od wykorzystywanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 i ma kluczowe znaczenie dla planów firmy dotyczących tańszego wysyłania większej ilości ładunków i ludzi na orbitę. Lot testowy Starship V3 to kluczowe wydarzenie dla SpaceX w związku z nadchodzącym debiutem giełdowym spółki.

Źródło: PAP, Reuters
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
