Septoria krystynae. Nowo odkryty grzyb nadzieją na skuteczną walkę z pasożytem polskich lasów

Nowo odkryty grzyb może posłużyć do opanowania inwazji jemioły, jaka ma miejsce w polskich lasach. Do walki z uciążliwym półpasożytem naukowcy chcą wykorzystać mikroorganizmy z gatunku Septoria krystynae, które uszkadzają jego liście. Ten sposób kontroli populacji jemioły jest nie tylko przyjazny dla środowiska, lecz także może okazać się bardzo skuteczny.

Jak wyjaśnił Sebastian Piskorski z Katedry Algologii i Mykologii Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, rozwój jemioły prowadzi do obumierania drzew, ponieważ pasożyt nie tylko czerpie z żywiciela wodę i sole mineralne, lecz także ułatwia rozprzestrzenianie się chorób. Jednocześnie zwalczanie jemioły jest bardzo trudne - na świecie w walce z nią stosuje się metody usuwania mechanicznego i środki chemiczne, ale niestety są one tylko częściowo skuteczne.

Grzybem w jemiołę

- Zbieramy rośliny jemioły z terenu całego kraju i sprawdzamy, czy mają objawy chorobowe. Jeżeli są one powodowane przez grzyby, to hodujemy je na sztucznych podłożach w warunkach laboratoryjnych, po to by poddać je analizie mikroskopowej i badaniom genetycznym - tłumaczył Piskorski.