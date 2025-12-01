Czy na Marsie się błyska? To odkrycie może mieć wpływ na przyszłe misje

Adam Krajewski i Hubert Kijek o polskich satelitach w kosmosie Źródło: TVN24

Naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali aktywność elektryczną w atmosferze Marsa. Może to oznaczać, że na Czerwonej Planecie występują błyskawice. To przełomowe odkrycie zawdzięczamy łazikowi Perseverance, który od 2021 roku bada okolice krateru Jezero w poszukiwaniu śladów dawnego życia.

"Mini-błyskawice" na Marsie

Naukowcy z Francji, analizując 28 godzin nagrań z mikrofonu zamontowanego na łaziku Perseverance, wykryli sygnały charakterystyczne dla wyładowań elektrycznych. Dźwięki te, określane przez badaczy mianem "mini-błyskawic", zarejestrowano dzięki instrumentowi SuperCam, który jednocześnie rejestruje dźwięki i sygnały elektromagnetyczne w marsjańskiej atmosferze.

Badania wskazują, że wyładowania elektryczne najczęściej występują podczas przechodzenia tak zwanego wiru pyłowego - zwanego również diabełkami pyłowymi - oraz burz piaskowych. Diabełki pyłowe to niewielkie wiry powietrza powstające, gdy powierzchnia Marsa nagrzewa się i unosi gorące powietrze ku górze. Wewnątrz tych wirów powstają ładunki elektryczne, które mogą wywoływać wyładowania podobne do ziemskich piorunów.

Znaczenie odkrycia dla przyszłych misji

Doktor Baptiste Chide, główny autor publikacji, podkreśla, że odkrycie ma ogromne znaczenie dla zrozumienia chemii atmosfery Marsa, warunków klimatycznych, a także potencjalnych możliwości zamieszkania planety przez załogu przyszłych misji robotycznych i ludzkich. Odkrycia te stawiają Marsa w gronie planet z potwierdzoną aktywnością elektryczną, obok Ziemi, Saturna i Jowisza.

Choć odkrycie jest przełomowe, niektórzy naukowcy podkreślają, że bez optycznego potwierdzenia wyładowań pozostają pewne wątpliwości. Dr Daniel Pritchard z czasopisma "Nature" zaznacza, że zarejestrowano dźwięki wyładowań, lecz nie udało się ich uchwycić kamerami, dlatego debata o istnieniu marsjańskich błyskawic może jeszcze trochę potrwać.

Ślady dawnego życia

W tym roku naukowcy odkryli na Marsie skały z nietypowymi oznaczeniami, nazwanymi "leopard spots" i "poppy seeds". Zawierają one minerały powstałe w wyniku reakcji chemicznych, które mogą świadczyć o istnieniu w przeszłości drobnoustrojów lub procesów geologicznych, związanych z obecnością wody. Łazik Perseverance został wysłany do krateru Jezero, ponieważ przypuszcza się, że miliardy lat temu istniała tam delta rzeki i płynęła woda, czyli warunki sprzyjające powstaniu życia.