Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko?

Świąteczne ilumanacje
Zanieczyszczenie światłem wpływa na problemy ze snem
Źródło: TVN24
Świąteczne iluminacje mogą mieć zarówno neutralny, jak i negatywny wpływ na środowisko - mówią eksperci. Dlatego też lokalne władze powinny z rozsądkiem podchodzić do kwestii instalacji światełek na budynkach. Specjaliści zaznaczają, że łatwo można przekroczyć granicę, za którą świąteczny nastrój zamieni się w przemoc wizualną.

Wielu z nas nie potrafi sobie wyobrazić świąt Bożego Narodzenia bez iluminacji, jednak w dobie rosnącego zanieczyszczenia świetlnego pojawiają się obawy o ich negatywny wpływ na przyrodę. Wiele badań wykazało, że nadmierna i niepotrzebna emisja światła w nocy szkodzi ludziom, zwierzętom i roślinom.

Ekspertka: iluminacje nie zawsze są neutralne

Zdaniem doktor Magdaleny Zienowicz z Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ocena wpływu iluminacji świątecznych na środowisko wymaga rozróżnienia pojęć i uwzględnienia wielu parametrów: intensywności i kierunku emisji, czasu świecenia oraz lokalizacji. Nie można zrównywać wszystkich rodzajów tego typu ozdób, zakładając, że każda dodatkowa porcja światła jest tak samo niekorzystna.

Ekspertka podkreśliła, że oświetlenie ma charakter użytkowy, służąc między innymi widoczności, i jest projektowane według norm technicznych. Z kolei iluminacja nie służy doświetlaniu przestrzeni w sensie użytkowym, lecz jej interpretowaniu i kreowaniu - ma wydobywać formę architektury, akcentować charakter miejsca oraz budować nastrój i odbiór estetyczny.

- Świąteczne dekoracje zazwyczaj emitują światło o niskich wartościach fotometrycznych. Ich celem nie jest oświetlanie ulicy czy chodnika, tylko budowanie atmosfery. To jednak nie oznacza, że zawsze są neutralne - zaznaczyła Zienowicz.

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań

TVN24

Sztuczny "ekosystem świetlny"

Specjalistka podkreśliła, że wpływ iluminacji na środowisko będzie zdecydowanie bardziej widoczny w przestrzeniach mniej zurbanizowanych. Nawet delikatne instalacje mogą mieć znaczenie, ponieważ naturalna noc jest tam ciemniejsza, a zmiana tła świetlnego - bardziej zauważalna.

- Wprowadzenie intensywnych iluminacji świątecznych może oznaczać nagłą i silną ingerencję w środowisko, prowadzącą do powstania sztucznego "ekosystemu świetlnego". Taki kontrast może być szczególnie odczuwalny dla przyrody - powiedziała naukowczyni.

Negatywny wpływ sztucznego "ekosystemu świetlnego" polega przede wszystkim na zaburzaniu rytmów dobowych i naturalnych reakcji zwierząt, ale też ludzi i roślin. Według badań nawet niewielkie źródło światła w nieodpowiednim momencie może wpływać na fizjologię człowieka poprzez hamowanie wydzielania melatoniny, a u zwierząt zaburzać dobowy porządek aktywności.

Najbardziej problematycznymi miejscami do instalowania świecących ozdób są więc tereny wokół zbiorników wodnych, obszary zielone, ale też dachy i wieże kościelne, które mogą pełnić funkcję siedlisk lub schronień dla dzikich organizmów - dodała ekspertka.

"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Dowiedz się więcej:

"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"

Świąteczne iluminacje w miastach

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę duże aglomeracje. Na podstawie obecnych badań można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że świąteczne iluminacje w miastach, takich jak Warszawa, zwykle powodują mniejsze szkody niż podobne instalacje na obszarach wiejskich. - Wynika to przede wszystkim z charakteru przestrzeni, która od dawna jest silnie przekształcona przez człowieka - zaznaczyła Zienowicz.

Oświetlone ulice, budynki czy place i tak są stałym elementem miejskiego krajobrazu, więc iluminacje najczęściej nie pogarszają warunków środowiskowych w znaczący sposób. Ekspertka zwróciła jednak uwagę, że warunkiem ograniczenia ich wpływu jest odpowiednie zaprojektowanie.

- Powinny być dostosowane do konkretnego miejsca: uwzględniać układ urbanistyczny, warunki percepcyjne oraz potrzeby mieszkańców i turystów. Ważne jest także, aby projektanci zwracali uwagę na to, jak dana przestrzeń funkcjonuje nocą. Każdy krajobraz powinien zostać wcześniej przeanalizowany, tak aby światło nie dominowało nad otoczeniem, lecz je uzupełniało i szanowało - powiedziała naukowczyni.

Istotna jest także kwestia czasu - świetlne dekoracje należy wyłączać w określonych godzinach nocnych, a stosowanie sterowników, systemów przyciemniania czy rozwiązań typu eco-saver powinno stanowić standard. Jeśli wymienione czynniki nie zostaną wzięte pod uwagę, może dojść do sytuacji, w której iluminacje zawładną nocnym krajobrazem.

Świąteczne iluminacje w Warszawie (2021)
Świąteczne iluminacje w Warszawie (2021)
Źródło: Shutterstock

Ważna funkcja społeczna

Przy ocenie wpływu iluminacji świątecznych na środowisko nie powinniśmy jednak zapominać o ich pozytywnej roli w budowaniu tkanki społecznej. W opinii ekspertki mądre rozplanowanie pozwala utrzymać równowagę pomiędzy dopuszczalnym poziomem oddziaływania na przyrodę a korzystnym wpływem na dobrostan psychiczny mieszkańców. Iluminacje mogą zachęcać do spacerów, zatrzymania się w przestrzeni publicznej i spotkań z innymi. Wzmacniają również integrację społeczną i satysfakcję z życia w mieście. W okresie zimowym, gdy krótkie dni i długie wieczory ograniczają aktywność na zewnątrz, każdy taki impuls jest ważny.

- Badania, które prowadzę, pokazują, że niski kontrast jasności pomiędzy obserwatorem a otoczeniem sprawia, że przestrzeń jest odbierana jako bardziej relaksująca i spójna. Ograniczenie ostrych kontrastów poprawia percepcję otoczenia - widzimy więcej i dalej, a przestrzeń nie ulega wizualnej fragmentacji. Taki sposób oświetlenia sprzyja także poczuciu przynależności i bezpieczeństwa u większości użytkowników - opisała.

Najlepszy efekt można osiągnąć poprzez rozświetlanie nawet jednego starannie wybranego elementu struktury miasta, np. budynku czy placu. Światła nie mogą być zbyt jasne, krzykliwe lub nadmiernie rozbudowane. Rekomendowane są ciepłe źródła LED.

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły
Dowiedz się więcej:

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

TVN24

Wszystko jest kwestią umiaru

Zdaniem naukowczyni istnieje wyraźny moment, w którym iluminacja przestaje budować nastrój, a zaczyna działać destrukcyjnie. Dzieje się tak wtedy, gdy w użyciu światła zanika umiar, a jego ilość i intensywność przestają wynikać z kontekstu miejsca. - W efekcie nie tylko "psujemy noc", lecz także degradujemy samo pojęcie światła, zapominając, że nocne działania oświetleniowe powinny wzbogacać przestrzeń, a nie nad nią dominować - wyjaśniła.

Specjalistka zaznaczyła, że zbyt duża ilość światła, nawet w środowisku miejskim, może być formą przemocy wizualnej. Ponadto nadmierna jasność i silne kontrasty obniżają komfort przebywania w przestrzeni, a paradoksalnie mogą także zmniejszać poczucie bezpieczeństwa.

- Być może nadszedł moment, w którym w wielu miastach nie powinniśmy już dodawać światła, lecz cień. Przestrzenie zurbanizowane są dziś często nadmiernie prześwietlone, co bezpośrednio wpływa na jakość naszego snu, odpoczynku i relacji z otoczeniem. Dbanie o dobrą noc staje się więc jednym z kluczowych wyzwań współczesnych miast - podsumowała dr Magdalena Zienowicz.

OGLĄDAJ: Poronienia u kobiet, rak prostaty u mężczyzn. Jak bardzo szkodzi nam sztuczne światło?
Sztuczne światło może mieć negatywny wpływ na liście

Poronienia u kobiet, rak prostaty u mężczyzn. Jak bardzo szkodzi nam sztuczne światło?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kati Lenart/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Święta Bożego NarodzeniaBadania naukowe
Czytaj także:
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
Świat
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
Prognoza
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
Prognoza
Gęsty smog w stolicy Indii
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta
Smog
Mgła w Kielcach
Lokalnie wciąż mają snuć się mgły
Prognoza
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady
Śnieg, lekki śnieg, święta
Pogoda na święta. Czy w Wigilię i Boże Narodzenie sypnie śniegiem?
Prognoza
Zima w Istebnej (Śląskie)
Mamy astronomiczną zimę. Trwa najkrótszy dzień roku
Ciekawostki
Starship eksplodował
"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska zagrażała samolotom
Świat
Akcja ratownicza pod Rysami
Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie
Polska
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
Świat
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
Prognoza
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, że wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
Świat
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
Świat
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
Prognoza
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom