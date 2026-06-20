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Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać

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Słońce, upał
Jak radzić sobie w czasie upału
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do Polski dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. Temperatura w weekend ma w części Polski sięgnąć 35 stopni, co może być potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia. Poniższe 10 zasad może pomóc w radzeniu sobie z taką pogodą.

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Gorące zwrotnikowe powietrze napłynęło do Polski. Za jego sprawą w sobotę temperatura sięgnie miejscami 35 stopni Celsjusza. Już o godzinie 11 w Legnicy termometry pokazywały 29,5 st. C

- W wielu miejscach będzie ponad 30 stopni. Temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa - powiedziała na antenie Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24. - Proszę pamiętać o nawadnianiu. O tej wodzie w butelce należy pamiętać dziś przez cały dzień. Pamiętajmy również o tym, by w mądry sposób wychodzić na słońce, czyli trzeba zasłonić głowę i mieć okulary - mówiła. Dodała, aby całego dnia nie spędzić w upale w jednym miejscu, bo to może być niebezpieczne.

Dziennikarka mówiła też, aby w gorące dni ubrać się w przewiewne i jasne ubrania. - Pamiętajmy też o zwierzętach. One również potrzebują więcej wody i odpoczynku - dodała.

Jak radzić sobie w czasie upału
Źródło: TVN24

1. Pamiętaj o nawodnieniu

W upalne dni bardzo ważne jest nawodnienie. Odwodnieniem zagrożone są przede wszystkim osoby wykonujące pracę fizyczną na świeżym powietrzu, a także osoby starsze i dzieci. Optymalna ilość wypijanej wody dziennie to co najmniej dwa litry. Warto wzbogacić ją plasterkami warzyw lub owoców, jeśli zwykłej picie wody wydaje się nam "nudne".

2. Lżej znaczy lepiej

Oprócz nawadniania ważne jest też spożywanie odpowiednich posiłków. Należy jeść rzeczy lekkostrawne, mniej tłuste, bogate w składniki odżywcze, najlepiej sałatki, warzywa, owoce. To one dodatkowo nawadniają nasz organizm, a także zapewniają nam potrzebne mikro- i makroelementy.

3. Auta zamieniają się w piekarnik

W czasie upałów pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci lub zwierząt w zamkniętym, rozgrzanym samochodzie. Taka pogoda może rozgrzać pojazdy do takiego stopnia, że w środku temperatura może osiągać nawet 50-60 stopni Celsjusza.

4. Nałóż krem z filtrem

Opalanie w upalne dni nie jest dobrym pomysłem. Wysoki wskaźnik UV i wystawienie się na działanie promieni słonecznych jest szkodliwe dla skóry. Należy pamiętać o stosowaniu kremów z wysokim wskaźnikiem ochrony przeciwsłonecznej (SPF).

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5. Jak usnąć w gorącą noc

Upały to także gorące, tropikalne noce, z temperaturą dochodzącą do 20 stopni. W takich warunkach ciężko zasnąć. Warto pamiętać, aby wietrzyć sypialnię rano lub późnym wieczorem, unikać picia zimnych napojów przed snem. Tuż przed zaśnięciem może też pomóc położenie wilgotnej ściereczki na czole.

Jak zasnąć i wysypiać się w upały?
Jak zasnąć i wysypiać się w upały?
Źródło zdjęcia: PAP

6. Noś jasne i przewiewne ubrania

Kiedy żar leje się z nieba, warto założyć przewiewne ubrania, najlepiej z naturalnych tkanin takich jak bawełna czy len. Powinny być one w jasnych barwach, które będą odbijać promienie słoneczne zamiast je absorbować. Warto też, aby koszule czy spodnie były długie, dzięki czemu ochronimy się przed promieniowaniem UV. Ponadto należy założyć okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy (chustę, czapkę itp.).

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Źródło zdjęcia: RCB

7. Unikaj alkoholu

W gorące dni należy wystrzegać się alkoholu - nie dość, że odwadnia on organizm, to obciąża jeszcze układ krążenia i może zwiększyć ryzyko omdlenia i udaru cieplnego. Ponadto warto też unikać słodzonych napojów i energetyków. One również sprzyjają odwodnieniu.

8. Zasłoń okna

W czasie upału warto pozamykać i zasłonić okna w ciągu dnia, bo to pozwali o obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o nawet kilka stopni, mieszkanie najlepiej wietrz rano lub wieczorem.

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9. W tych godzinach nie wychodź na zewnątrz

Między godziną 10 a 16 należy unikać dłuższego przebywania na słońcu i zwiększonej aktywności fizycznej. Promieniowanie UV jest wtedy największe i najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeśli ćwiczysz, trening najlepiej odbyć w godzinach porannych lub wieczornych.

10. Reaguj

Reaguj na objawy przegrzania, takie jak zawroty głowy, nudności, dreszcze, przyspieszony oddech i tętno - w razie potrzeby wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kurtyny wodne

Od soboty na terenie Elbląga zostaną uruchomione kurtyny wodne - poinformował elbląski magistrat. Jak przekazał urząd miasta, zostały one ustawione w związku z prognozowaną wysoką temperaturą w najbliższych dniach. Będą one funkcjonować w dniach, gdy temperatura powietrza przekroczy 25 st. C. Od soboty zostaną uruchomione w czterech miejscach: przy Ratuszu Staromiejskim, na Placu Dworcowym, Placu Kazimierza Jagiellończyka i przy Centrum Handlowym Ogrody. W przyszłym tygodniu, po wykonaniu niezbędnego podłączenia, kurtyna stanie również w Parku Dolinka.

Źródło: tvnmeteo.pl, PAP
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Tagi:
Upałpogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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