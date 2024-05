Pytanie o stolice w "Milionerach". Było warte dwa tysiące złotych

Nazwa stolicy którego z państw zawiera wszystkie litery potrzebne do zapisania nazwy kraju ze stolicą w Hawanie: Niemiec, Azerbejdżanu, Portugalii czy Wenezueli? Na to pytanie za dwa tysiące złotych odpowiadała pani Wiktoria Wizner z Glasgow.

W środowym odcinku programu "Milionerzy" o tytułową nagrodę zawalczyła pani Wiktoria Wizner. Uczestniczka na co dzień mieszka w Glasgow, gdzie studiowała, a z zawodu jest śpiewaczką operową, której głosem jest mezzosopran. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania wartego dwa tysiące złotych do dyspozycji pani Wiktorii pozostały wszystkie trzy podstawowe koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Tak brzmiało trzecie pytanie.