Do wypadku doszło około godziny 1 w nocy z soboty na niedzielę, na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia byli policjanci, którzy rozpoczęli reanimację mężczyzny i wezwali pogotowie. 20-letni poszkodowany został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.