790 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. W nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie zaatakowały Odessę i Kijów. Rannych zostało co najmniej siedem osób, w tym dwoje dzieci. Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosi we wtorek w Warszawie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 500 mln funtów - poinformowało jego biuro. Jak podkreślono, to największy pojedynczy brytyjski pakiet pomocy dla Ukrainy. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.