Głos z Komisji Europejskiej po wymianie wpisów Sikorskiego z Muskiem i Rubio

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier odniósł się do wymiany wpisów Radosława Sikorskiego, Elona Muska i Marco Rubio, przypominając, że "Unia Europejska ma własne możliwości satelitarne, które mogą zostać użyte w przypadku, gdyby Starlink został wycofany" z Ukrainy. Rzecznik oświadczył, że Unia jest gotowa wesprzeć Ukrainę i ocenił, że system satelitarny należący do Muska nie zostanie wycofany.

Chodzi o system satelitarny należący do miliardera i członka gabinetu prezydenta USA Elona Muska (jest on również właścicielem X). System ten jest wykorzystywany do zapewniania łączności ukraińskim wojskom w wojnie z Rosją. Przy okazji Rubio zwrócił się do Sikorskiego z żądaniem, by podziękował. "Powiedz dziękuję, bo bez Starlinków Ukraina dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosja byłaby teraz u granic Polski" - napisał.