Kijów chce wyrwać Globalne Południe z objęć Moskwy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba rozpoczął w tym tygodniu podróż po Afryce. To kolejny etap dyplomatycznej ofensywy Kijowa. Ukraińskie władze chcą zyskać poparcie dla swojego planu pokojowego nie tylko na Zachodzie, ale także na Globalnym Południu, gdzie wciąż silne są rosyjskie wpływy - pisze Reuters.

To druga podróż Kułeby do Afryki od czasu rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku (pierwsza miała miejsce w październiku 2022 roku). Pierwszym państwem, które odwiedza jest Maroko. To pierwsza wizyta szefa MSZ Ukrainy w tym kraju od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych na linii Kijów-Rabat w 1992 roku.