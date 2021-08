Mimo ofensywy talibów chcą kontynuować deportacje Afgańczyków. List do Komisji Europejskiej

Rządy sześciu krajów Unii Europejskiej skierowały do Komisji Europejskiej pismo, w którym zaapelowały o utrzymanie porozumienia z Afganistanem w sprawie deportacji obywateli tego kraju, którzy nie otrzymali azylu na terytorium Wspólnoty. Wniosek do KE skierowano mimo postępów talibów w ramach ofensywy w Afganistanie.

O liście z 5 sierpnia, podpisanym przez ministrów spraw wewnętrznych i ds. imigracji Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Holandii i Niemiec, napisała we wtorek agencja Reutera. "Wstrzymanie powrotów (deportowanych obywateli afgańskich - red.) wysyła zły sygnał i prawdopodobnie zmotywuje jeszcze więcej obywateli afgańskich do opuszczenia kraju i udania się do UE" – piszą ministrowie podkreślając, że "Afganistan nadal będzie głównym źródłem nielegalnej migracji".